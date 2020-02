Starzplay erwirbt Rechte für Historienserie "The Great"

© Starz

Durch einen umfangreichen Deal mit ViacomCBS wird die schwarzhumorige Historienserie "The Great" in naher Zukunft zu sehen sein. Hierzulande läuft sie bei Starzplay, dem Streamingdienst von Starz. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



26.02.2020 - 14:00 Uhr

Starz konnte durch eine neu getroffene Lizenzvereinbarung mit der ViacomCBS Global Distribution Group die Historienserie "The Great" in ihr Portfolio aufnehmen. Die Miniserie mit Elle Fanning feiert am 15. Mai zunächst ihre Premiere bei Hulu, ehe sie noch in diesem Sommer zum Streamingdienst Starzplay kommen soll. Der Deal deckt neben Deutschland eine Ausstrahlung in Österreich, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Lateinamerika ab.

"The Great" stammt aus der Feder des Oscar-nominierten Autoren Tony McNamara ("The Favourite – Intrigen und Irrsinn") und soll ein satirisches wie komisches, historisch unkorrektes Drama über den Aufstieg Katharinas der Großen von einer Außenseiterin zur längsten amtierenden Herrscherin in der Geschichte Russlands sein. Zur Besetzung zählen neben Elle Fanning ("The Neon Demon"), Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge und Sacha Dhawan.

"'The Great' bringt genau die Qualitäten mit, die unser weltweites Publikum von Starzplay erwartet", sagte Superna Kalle, EVP, Starz International Digital Networks. "Ein preisgekrönter Autor, eine extrem talentierte Besetzung und nicht zuletzt eine höchst unterhaltsame Geschichte, die zu gleichen Teilen mit Witz und Herz vorgetragen wird. Wir sind sehr stolz darauf, 'The Great' in die Reihe unserer Premiuminhalte aufzunehmen."

McNamara fungiert zudem als Regisseur und ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Marian Macgowan, Josh Kesselman und Ron West von Thruline, Brittany Kahan Ward, Doug Mankoff und Andrew Spaulding von Echo Lake sowie Elle Fanning, Mark Winemaker und Matt Shakman. Das Projekt wird von Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television produziert.



