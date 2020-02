ProSieben setzt freitags auf Eigenproduktionen am Morgen

© ProSieben

Ab Mitte März haben die Sitcoms in der Daytime zumindest vorübergehend Sendepause: Dann nämlich wird ProSieben Wiederholungen zweier Erfolgsshows zeigen. Wenige Tage zuvor holt der Sender "Man with a Plan" ins Programm zurück.



27.02.2020

Für gewöhnlich zeigt ProSieben von den frühen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag hinein Comedyserien - da fällt es umso mehr ins Auge, wenn sich daran einmal etwas ändert. Tatsächlich wird der Privatsender ab dem 13. März zumindest freitags von seinem üblichen Programmschema abweichen und über mehrere Stunden hinweg Eigenproduktionen zeigen.

Um Erstausstrahlung handelt es sich dabei allerdings nicht. Stattdessen nimmt ProSieben ab 7:40 Uhr zunächst die "Galileo"-Wiederholung vom Abend zuvor ins Programm, ehe ab 8:45 Uhr "Germany's next Topmodel" wiederholt wird. Um 10:35 Uhr folgt schließlich die Wiederholung von "The Masked Singer". In der darauffolgenden Woche verschieben sich die Sendezeiten der genannten Formate um 20 bis 25 Minuten.

Für etwas Abwechslung will ProSieben derweil auch in seinem Sitcom-Line-up sorgen. Wo aktuell noch "Fresh Off the Boat" zu sehen ist, zeigt der Sender ab dem 10. März täglich gegen 11:20 Uhr die US-Serie "Man with a Plan" mit Matt LeBlanc in der Hauptrolle. In den USA wird die CBS-Serie im April bereits in die vierte Staffel starten.

