Katzenberger meldet sich Ende März bei RTLzwei zurück

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis werden auch in diesem Frühjahr wieder einen Einblick in ihr Leben auf Mallorca geben. Ab Ende März stehen neue Folgen ihrer Dokusoap "Familienglück auf Mallorca" auf dem Programm.



28.02.2020 - 13:26 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2020 - 13:26 Uhr

Im Jahr 2010 war Daniela Katzenberger, die zuvor schon in "Goodbye Deutschland" zum ein wachsendes Publikum erreicht hatte, erstmal mit ihrer eigenen Dokusoap im Fernsehen zu sehen, damals noch unter dem Titel "Daniela Katzenberger - Natürlich Blond" bei Vox. Seither gehört sie zum festen Inventar des deutschen Fernsehens, seit 2015 nun in Diensten von RTLzwei. Dort ließ sie sich zunächst während der Schwangerschaft, später auf dem Weg zur Hochzeit und vorm Altar und im "Weihnachtsfieber" mit der Kamera begleiten. Im vergangenen Jahr ging es nach etwas längerer Pause dann mit "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" weiter, das nun in diesem Jahr fortgesetzt wird.

Ab dem 25. März stehen neue Folgen der Dokusoap auf dem Programm, die dann auf neuem Sendeplatz immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Dann wird es wieder einen Einblick in den Alltag im Hause Katzenberger/Cordalis geben, wo unter anderem eine große Geburtstagsparty für Töchterchen Sophia ansteht. Thema ist auch der Tod von Costa Cordalis, der eine Lücke in die Familie reißt.

Die letzte Staffel war für RTLzwei aus Quotensicht ein voller Erfolg: Im Schnitt kamen die sechs Folgen, die an drei Montagen ausgestrahlt wurden, auf 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen. 1,1 Millionen Zuschauer sahen isgesamt zu.

