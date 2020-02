Streamingdienst TV Now steigt bei Event-Serie "Sisi" ein

© TVNow

Im letzten Jahr kündigten Story House und Satel an, die Geschichte von Kaiserin Sisi als Event-Serie neu zu erzählen. Nun gibt es auch deutsche Partner für das Projekt: TV Now wird sie zeigen, Beta Film übernimmt den Weltvertrieb.



29.02.2020 - 10:19 Uhr von Uwe Mantel 29.02.2020 - 10:19 Uhr

Das Bild, das wir von der ungarisch-österreichischen Kaiserin Elisabeth alias Sisi haben, wird bis heute geprägt von den Romy-Schneider-Filmen aus den 50ern. Nun machen sich die Produktionsfirmen Story House und Satel Film daran, ihre Geschichte neu zu erzählen. "Drei Filme haben ihr ein Gesicht gegeben, aber es ist beileibe nicht ihr wahres Antlitz. Dem Zuckerguss der Fünfzigerjahre steht das komplexe, moderne Leben einer Frau gegenüber, die zahlreiche Schicksalsschläge erlitt, sich aber in ihrer Unabhängigkeit immer treu blieb", erläutern die Macher.

Für die sechsteilige Event-Serie, die noch in diesem Jahr gedreht werden soll, gibt es jetzt einen deutschen Ausstrahlungs-Partner: TV Now, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, ist eingestiegen. Zudem ist auch Beta Film als Partner an Bord und wird sich um den Weltvertrieb kümmern. Die ersten Bücher für die Serie sind schon fertig, als Autoren sind hier Stefan Brunner (Creator "Freud"), Sabine Thor-Wiedemann (Creator "Charite") und Andreas Gutzeit (Headautor und Showrunner "Dignity") verantwortlich.

Produzent Heinrich Ambrosch (Satel): "Gerade haben wir mit 'Freud' höchst erfolgreich Berlinale Series eröffnet. Mit 'Sisi' werden wir einer weiteren österreichischen Legende ein modernes, glanzvolles Image verpassen." Produzent Andreas Gutzeit (Story House): "Mit 'Dignity' sind wir als einzige deutsche Premium Produktion bei Canneseries nominiert worden. Wir sind begeistert, dass wir nun eine Marke wie Sisi für einen erfolgreichen deutschen Streamer wie TV Now produzieren."

Hauke Bartel, Co-Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland: "Die Geschichte von Kaiserin Sisi bewegt bis heute ein Millionenpublikum. Von daher freuen wir uns sehr, dass unsere TV Now-Fiction-Offensive weitergeht und wir gemeinsam mit Story House, Satel und Beta Film an einer modernen Fassung der berührenden Geschichte von Sisi arbeiten, die sie nochmal von einer anderen Seite zeigt." Erst vor wenigen Tagen hatte die Mediengruppe RTL am Rande der Berlinale elf Serien-Projekte für TV Now vorgestellt.

