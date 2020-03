SWR verpasst dem "Tigerenten Club" neuen Anstrich

© SWR/Sabine Stumpp

Die Spiele im "Tigerenten Club" kommen ab Mitte April in einem neuen Look daher, außerdem gibt es ab dann auch eine neue Moderatorin für die Kindersendung. Der Sender will das Format künftig zudem interaktiver als bislang gestalten.



Außerdem soll der "Tigerenten Club" für die Zuschauer künftig interaktiver sein als bislang. Dafür wurde die Webseite der Show neu gestaltet. Dort können die Zuschauer Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen. Auch Fragen an die Moderatoren sind möglich. Die Kids vor den Fernsehgeräten sollen die Sendung dadurch "auf ganz neue Weise miterleben", verspricht der Sender.

Inhaltlich ändert sich sonst aber nichts: Wie gehabt treten die Schulklassen in Tigerenten- und Frösche-Teams gegeneinander an und müssen sich in verschiedenen Spielen messen. Dabei geht es darum, möglichst viele Notbremsen für das Finale sammeln. Dort wartet wie gehabt die Rodeo-Ente auf das siegreiche Team.

Der "Tigerenten Club" ist erstmals 1996 zu sehen gewesen und war damals der Nachfolger des "Disney Club", die Sendung ist unter anderem im Kika sowie im Ersten zu sehen. Am 18. April gibt es die erste neue Ausgabe des Formats ab 10:45 Uhr live im Kika sowie bei kika.de und tigerentenclub.de zu sehen. Das Erste wiederholt die Folge einen Tag später wie gehabt im Vormittagsprogramm im Rahmen seiner Kids-Reihe "Check Eins".

