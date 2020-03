ZDF zeigt "Breaking Bad"-Ableger im Nachtprogramm

© AMC

Ab Mitte April wird es den "Breaking Bad"-Ableger "Better Call Saul" mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle auch im Free-TV zu sehen geben. Das ZDF hat die entsprechenden Rechte erworben, plant die Ausstrahlung jedoch zu nächtlicher Stunde.



03.03.2020 - 09:53 Uhr von Alexander Krei 03.03.2020 - 09:53 Uhr

Seit dem Ende von "Breaking Bad" wird die Vorgeschichte des umtriebigen Anwalts Jimmy McGill oder besser gesagt Saul Goodman im Rahmen einer eigenen Serie erzählt. Hierzulande ist diese bislang exklusiv bei Netflix zu sehen. Jetzt hat sich jedoch auch ein Free-TV-Sender die Ausstrahlungsrechte gesichert: Das ZDF wird "Better Call Saul" nach Ostern ins Programm nehmen, allerdings nur im Nachtprogramm.

Die ersten beiden Folgen werden in der Nacht von Freitag, den 17. auf Samstag, den 18. April ab 0:45 Uhr gezeigt. Die Serie läuft im Anschluss an die sechsteilige ZDFneo-Serie "Dead End", die das Hauptprogramm ab Mitternacht noch einmal wiederholt.

"Better Call Saul" mit Schauspieler Bob Odenkirk in der Hauptrolle wird die Mutterserie mit Blick auf die Anzahl der Staffeln übrigens noch übertrumpfen. Erst vor wenigen Wochen hat der US-Sender AMC eine sechste Staffel geordert, die dann jedoch die letzte sein wird. In dieser wollen Vince Gilligan und Peter Gould die Lebensgeschichte des Saul Goodman zu einem Ende bringen.

