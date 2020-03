Ansgar Graw wird Herausgeber von "European" und "Pardon"

© Weimer Media Group

Der langjährige Springer-Journalist Ansgar Graw geht nach mehr als 20 Jahren zur Weimer Media Group. Dort arbeitet er künftig als Herausgeber des Debattenmagazins "The European" sowie der Satire-Plattform "Pardon".



Neuzugang bei der Weimer Media Group, dem Medienunternehmen des ehemaligen Chefredakteurs von "Welt" und "Focus", Wolfram Weimer. Der Verlag hat angekündigt, mit Ansgar Graw einen langjährigen Springer-Journalisten zum Herausgeber zwei seiner Magazine zu machen. Graw gibt künftig sowohl das Debattenmagazin "The European" als auch die Satire-Plattform "Pardon" heraus. Bereits seit Anfang des Monats arbeitet Graw in seiner neuen Position.

Zuletzt war Ansgar Graw Chefreporter bei der Springer-Tageszeitung "Die Welt". Für die Zeitung arbeitete er bereits seit 1998, zunächst als Politikredakteur, ein Jahr später wurde er Ressortleiter Medien. Später war er bei der "Welt" auch noch Vize-Ressortleiter der Innenpolitik und Parlamentarischer Korrespondent. Von 2009 bis 2017 berichtete Graw als Senior Political Correspondent aus Washington D.C. für "Welt" und "Welt am Sonntag". Seit 2017 war er Chefreporter.

Die Weimer Media Group hat ihren Hauptsitz in München, Graw selbst aber wird auch weiterhin in Berlin bleiben und seinen neuen Job von dort aus ausüben. "Wir freuen uns, einen so renommierten Spitzenkollegen des deutschen Qualitätsjournalismus für uns gewonnen zu haben", sagen Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, die Verleger der Weimer Media Group.

Ansgar Graw selbst sagt über seinen neuen Job: "Nach mehr als 20 Jahren bei Axel Springer stelle ich mich neuen Herausforderungen. Ich will zwei großen Marken neue Impulse geben und freue mich darauf, mit dem ‚European‘ und ‚Pardon‘ die Debatten der Republik freigeistig und mit Esprit zu führen." Zuletzt hat die Weimer Media Group das Kultur-Magazin "Die Gazette" übernommen. Dieser Titel soll in den nächsten Wochen und Monaten im Verbund mit "The European" weiterentwickelt werden.

