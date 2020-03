"Y-Kollektiv" kommt mit neuen "Rabiat"-Folgen ins Erste

© Radio Bremen

Das "Y-Kollektiv", das schon seit mehreren Jahren Reportagen für funk produziert, wird mit neuen Folgen der "Rabiat"-Reihe im Ersten zu sehen sein. Die nächste Staffel läuft im Mai, für den Herbst sind weitere Reportagen geplant.



Das Erste wird ab Mai neue Folgen der Reportage-Reihe "Rabiat" von Radio Bremen ins Programm nehmen. Die neue Staffel ist vom 11. Mai an jeweils montags um 22:45 Uhr zu sehen. Geplant sind zunächst drei Folgen, die mit den Arbeitstiteln "Scheiß Schule", "Der neue Mann" und "Der ganz private Horror" überschrieben sind. Drei weitere Folgen sollen im Herbst gesendet werden.

"'Rabiat' gehört zu den journalistischen Entdeckungen, die uns überzeugt haben", so ARD-Chefredakteur Rainald Becker. "Die Themen sind dicht an der Lebenswirklichkeit der jungen Generation, der Angang ist frisch und frech - so muss es sein." Hinter den bewusst subjektiv gehaltenen Reportagen steht das "Y-Kollektiv", das seit 2016 wöchentlich Reportagen für funk produziert.

Thomas von Bötticher, Leiter Fernsehen bei Radio Bremen: "Dieses Mal waren zehn spannende Themen in der Recherche, sechs werden es ins Fernsehen schaffen. "Das Konzept, junge und journalistisch auffällige Autorinnen und Autoren für ein großes Publikum im Ersten erzählen zu lassen, funktioniert." Im Schnitt schalteten zuletzt regelmäßig mehr als eine Million Zuschauer ein, der Anteil jüngerer Zuschauer war vergleichsweise hoch.



