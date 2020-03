Laura Wontorra wird "Grill den Henssler"-Moderatorin

© TVNow/Phillipp Rathmer/Boris Breuer

Wenn Vox demnächst "Grill den Henssler" zurück ins Programm holt, müssen sich die Zuschauer erneut an eine neue Moderatorin gewöhnen. Nach dem kurzen Gastspiel von Annie Hoffmann wird die Kochshow künftig von Laura Wontorra präsentiert.



05.03.2020 - 10:36 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2020 - 10:36 Uhr

Laura Wontorra wird neue Moderatorin der Vox-Kochshow "Grill den Henssler", das hat der Sender nun bestätigt. Noch im März beginnt man mit der Aufzeichnung neuer Ausgaben - diese sollen dann im Frühjahr gezeigt werden. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von 'Grill den Henssler': Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen", sagt Laura Wontorra.

Für die Moderatorin ist es der erste Job bei Vox, in den vergangenen Jahren hat sie aber auch schon Unterhaltungsformate moderiert. Bei "Ninja Warrior Germany" etwa stellt sie am Rande des Parcours die Fragen an die Athleten. Bei Nitro moderiert sie zudem "100% Bundesliga" und steht darüber hinaus bei den Fußballübertragungen der Mediengruppe RTL regelmäßig vor der Kamera.

Erst am vergangenen Sonntag hat Wontorra bei RTL "Pocher vs. Wendler" sonntags zur besten Sendezeit moderiert. Dabei zeigte sie unter anderem auch, wie sie zur gleichen Zeit sowohl gelassen als auch spontan durch eine Sendung führen kann - das wirkte auch deutlich stimmiger als ihre Auftritte beispielsweise bei "Ninja Warrior". Ihre Spontaneität dürfte ihr auch bei "Grill den Henssler" weiterhelfen. Steffen Henssler selbst sagt zur neuen Moderatorin: "Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei ‚Grill den Henssler‘ gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr."

Der Moderationswechsel bei "Grill den Henssler" wurde nötig, weil Annie Hoffmann nach nur einer Staffel aufhört. Sie moderierte die Show im vergangenen Jahr, nachdem Vox Henssler von ProSieben zurückholte. In den sozialen Netzwerken gab es immer wieder harsche Kritik an Hoffmann und ihren Moderationen. Vor Hoffmann wurde "Grill den Henssler" lange von Ruth Moschner präsentiert. Die ist inzwischen festes Bestandteil des Rateteams der ProSieben-Show "The Masked Singer".

