RTLzwei holt "Einfach hairlich" nach Katzenberger zurück

© RTL II/Stefanie Schumacher

Im März gibt es ein Wiedersehen mit den Friseuren der RTLzwei-Dokusoap "Einfach hairlich". Das Format läuft direkt im Anschluss an die neue Reihe mit Daniela Katzenberger. Kurz zuvor meldet sich auch Auswanderer Konny Reimann zurück.



06.03.2020 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 06.03.2020 - 10:22 Uhr

Eigentlich für die Daytime geplant, wusste die RTLzwei-Dokusoap "Einfach hairlich - Die Friseure" ihre zweite Chance zu nutzen und erzielte am späten Abend gute Quoten. Nun holt der Privatsender das Format zurück - und zwar auf einem etwas prominenteren Sendeplatz. Acht neue Folgen der Produktion von 99pro media sind ab dem 25. März jeweils mittwochs um 21:15 Uhr zu sehen.

Im Vorfeld setzt RTLzwei bekanntermaßen auf "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Die Friseur-Doku kann also auf Rückenwind hoffen. Zwei Tage zuvor gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Deutschlands wohl bekanntesten Auswanderern. Ab dem 23. März läuft die neue Staffel von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" am Montagabend um 20:15 Uhr.

In der neuen Staffel präsentieren sich Konny und Manu rank und schlank wie nie zuvor, denn sie haben ihre Ernährung in den letzten Monaten radikal umgestellt und bauen Obst und Gemüse im heimischen Garten an. Außerdem erzählt die Dokusoap von den Fortschritten beim Reimannschen Spa.

Im Anschluss setzt RTLzwei derweil auf einen Aufguss: Um 21:15 Uhr wird noch einmal eine Folge von "Konny Goes Wild!" wiederholt, in der sich Konny Reimann mit Michael Wendler durch die Wildnis kämpft - angesichts der guten Quoten von "Pocher vs. Wendler" bei RTL ist das womöglich keine ganz schlechte Idee.

Mehr zum Thema Katzenberger meldet sich Ende März bei RTLzwei zurück



Teilen