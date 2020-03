ZDF-Film: Axel Prahl dreht "Extraklasse"-Fortsetzung

© ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer

2018 hat das ZDF mit der Komödie "Extraklasse" starke Quoten eingefahren, nun wird sich Axel Prahl erneut in die Rolle des Lehrers Ralph Friesner begeben. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung des Films haben begonnen.



06.03.2020 - 12:40 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2020 - 12:40 Uhr

Die Dreharbeiten für den neuen ZDF-Film "Extraklasse 2+" mit Axel Prahl in der Hauptrolle haben begonnen, das hat der Sender nun bestätigt. Bei dem Streifen handelt es sich um die Fortsetzung von "Extraklasse", damit erreichte das ZDF kurz vor Weihnachten 2018 durchschnittlich sechseinhalb Millionen Zuschauer, auch beim jungen Publikum war der Film damals sehr gefragt (DWDL.de berichtete).

Auch in dem neuen Film, der von UFA Fiction produziert wird, schlüpft Axel Prahl wieder in die Rolle des Lehrers Ralph Friesner. Das Drehbuch für "Extraklasse 2+" schrieben Johann Bunners und Martin Douven, Regie führt Matthias Tiefenbacher. Neben Axel Prahl spielen unter anderen Katharina Thalbach, Aglaia Szyszkowitz, Cosima Henman, Hans-Martin Stier, Nico Randel, Anselm Bresgott und Stephan Kampwirth in dem Film mit.

Und darum geht es inhaltlich: Das neue Schuljahr beschert Ralph Friesner eine bunte Schar an Schülern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Da wäre der überzeugte Singer-Songwriter Walter (Hans-Martin Stier), der immer noch von der großen Musiker-Karriere träumt, obwohl er längst auf der Straße steht. Oder Sandra (Cosima Henman), die wegen diverser Gewaltdelikte nur auf Bewährung und immer in Begleitung ihres bissigen Hundes die Schulbank drückt. Sie ist auch die Erste, die sich nach dem Umzug ins neue Bildungszentrum mit dem arroganten Abiturienten Philip (Anselm Bresgott) anlegt. Ralph hat also alle Hände voll zu tun, um seine Schüler auf den Abschluss vorzubereiten. Die moderne, innovative Schule geht ihm dabei gehörig auf den Geist, auch wenn seine dominante Chefin Dörte (Aglaia Szyszkowitz) vom Konzept überzeugt ist. Ralph ahnt schnell, dass an dem Bildungszentrum und dem feinen Direktor Van de Veede (Stephan Kampwirth) etwas faul ist - Auswahlverfahren und Umzug gingen verdächtig reibungslos über die Bühne.

