Der RBB wird in der Samstagnacht ab sofort urban

Bereits ab dem kommenden Wochenende ändert der RBB in der Samstagnacht sein Programm, fortan sind zwei urbane Formate zu sehen. Es wird über philosophische Themen gesprochen und elektronische Musik gehört.



06.03.2020 - 16:40 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2020 - 16:40 Uhr

Der RBB hat ein neues Line-Up für das Programm in der Samstagnacht angekündigt. Bereits ab dem kommenden Wochenende nimmt man zwei Formate ins nächtliche Programm, mit denen man vor allem urbane Akzente setzen will. Im wöchentlichen Rhythmus sind ab 1 Uhr nachts hintereinander zwei Folgen des Berliner Lifestyle-Formats "Streetphilosophy" zu sehen. Im Anschluss läuft die Sendung "Hallo Montag" mit elektronischer Musik aus Berlin-Kreuzberg.

In dem 2016 mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten Format "Streetphilosophy" dringt Ronja von Rönne in die Matrix Berlins ein. Sie unterhält sich mit Menschen, die meist zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, über jeweils ein philosophisches Thema. Die erste Folge "Liebe – aber wie?" startet in der Nacht zum Sonntag, den 8. März, um 1.20 Uhr. Produziert wird "Streetphilosophy" von der weltrecorder GmbH.

Jens Riehle, Leiter der Hauptabteilung Programm-Management beim RBB, sagt: "Wer sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt wie Liebe, Angst, Schuld, Lust und Heimat – der kommt an ‘Streetphilosophy’ nicht vorbei." Das Format "Hallo Montag" ist dann jeweils im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden beim Sender zu sehen. Die Sendung präsentiert das Beste aus der House-Szene im am Landwehrkanal gelegenen Club Ipse. Dort spielen sowohl international renommierte Künstler wie auch Berliner Nachwuchs-DJs bis in die Nacht hinein House unter freiem Himmel. Sowohl "Streetphilosophy" als auch "Hallo Montag" entstehen im Auftrag des RBB für Arte.

