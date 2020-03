Nächster Rettungsversuch: Menowin zieht ins "BB"-Haus

© Sat.1/Arne Weychardt

Die Quoten von "Big Brother" haben sich nicht verbessert - im Gegenteil. EndemolShine und Sat.1 versuchen dennoch weiter gegenzusteuern - am Montag soll mit Menowin Fröhlich ein Prominenter ins Haus ziehen.



06.03.2020 - 18:23 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2020 - 18:23 Uhr

Sat.1 hat "Big Brother" offenbar noch nicht aufgegeben. Wie die "Bild" nun berichtet, soll am Montag in der Liveshow mit Menowin Fröhlich ein Promi ins Haus ziehen. Promi-Status soll er dabei aber nicht genießen, er wird ein Bewohner wie alle anderen auch sein. Hinzu kommt noch eine "normale" Kandidatin, die am Montag ebenfalls zur Sendung hinzustoßen soll.





Menowin Fröhlich hat bereits einiges an Show- und Reality-Erfahrung. Bekannt wurde er durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", bei der er 2005 und 2009 teilnahm. Bei seinem zweiten Anlauf schaffte er es ins Finale, dort musste er sich Mehrzad Marashi geschlagen geben. Im vergangenen Jahr zog er mit seiner Partnerin ins "Sommerhaus der Stars" und 2015 war er sogar schon einmal Teil von "Big Brother" - damals aber bei der Promi-Version der Show. Auch hier kam er auf den zweiten Platz.

"Man sieht sich immer zweimal im Leben! Ich habe mit dem großen Bruder seit meiner Teilnahme bei ‚Promi Big Brother‘ ja noch eine Rechnung offen. Spaß beiseite. Ich habe einfach Lust auf das Format und echt Bock mir so eine Auszeit zu gönnen – das hier geht ja nicht nur ein paar Wochen, sondern, wenn es gut läuft für mich, über Monate. Ich muss mich mal um mich kümmern und zur Ruhe kommen. Raus aus dem Alltag. Ich bin echt nicht in Form, wiege gerade 127 Kilo. Da muss einiges runter. Big Brother hat mich gefragt und ich hatte sofort Bock und habe ja gesagt", lässt sich Menowin Fröhlich in der "Bild" zitieren.

Marktanteils-Trend: Big Brother



Tatsächlich dürfte es ein letzter Versuch der Macher sein, "Big Brother" doch noch auf Kurs zu bringen. Seit dem Start Mitte Februar ist das mit großen Hoffnungen gestartete Format eine große Enttäuschung für Sat.1. Im Schnitt kamen die bislang gezeigten Tageszusammenfassungen auf deutlich weniger als eine Million Zuschauer. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen liegt das Format mit bislang 6,4 Prozent unter dem Senderschnitt. Nun wird man hoffen, dass ein prominenter Name immerhin ein paar neue Zuschauer zum großen Bruder spült.

Teilen