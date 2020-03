ZDF-Film "Das Gesetz sind wir" gewinnt FernsehKrimi-Preis

© ZDF/Michael Ihle

In Wiesbaden ist der Deutsche FernsehKrimi-Preis verliehen worden. Als beste Produktion ausgezeichnet wurde der ZDF-Film "Das Gesetz sind wir", der in wenigen Wochen ausgestrahlt wird. Und auch Sky wurde geehrt. Wer sich sonst noch über einen Preis freuen kann…



07.03.2020 - 10:57 Uhr von Timo Niemeier 07.03.2020 - 10:57 Uhr

Der ZDF-Film "Das Gesetz sind wir" ist mit einem Deutschen FernsehKrimi-Preis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Freitag in der Caligari FilmBühne in Wiesbaden statt. Die Krimikomödie um zwei Streifenpolizist/innen im Dickicht der Gesellschaft auf der Suche nach Gerechtigkeit überrasche stets aufs Neue, so die Jury. "Mal mit feinem, mal mit nicht so leisem Humor – wie Witt und Burck es schaffen, den Kopf immer wieder aus der Schlinge zu ziehen, nur um sie anderen um den Hals zu legen. So haben wir Polizei noch nicht oft im deutschen Film gesehen."





Die Regie beim ZDF-Film führte Markus Imboden, das Buch verfasste Holger Karsten Schmidt. Julia Koschitz und Aljoscha Stadelmann sind in den Hauptrollen als Polizist/innen Maja Witt und Klaus Burck zu sehen, produziert wurde der Krimi von Kordes & Kordes Film (André Zoch). Der ungewöhnliche Preis für die Macher: 1.000 Liter Wein des Wiesbadener Weinguts Udo Ott. Ausgestrahlt wird der Film im ZDF übrigens am 25. März um 20:15 Uhr.

Mit einem Sonderpreis für Regie zeichnete die Jury darüber hinaus Petra K. Wagner für ihre Inszenierung des "Tatort – Die Guten und die Bösen" (HR) aus. Den Preis für die beste Darstellerin erhält Anneke Kim Sarnau für ihre Leistung als Kriminalhauptkommissarin Katrin König in "Polizeiruf 110 - Der Tag wird kommen" (NDR). Als bester Darsteller geehrt wurde Heiner Stadelmann für seine Nebenrolle als demenzkranker Vater in "Das Gesetz sind wir".

Mit dem Publikumspreis ging zudem eine weitere Auszeichnung an das ZDF, hier können sich die Macher von "Tage des letzten Schnees" freuen. Erstmals ist beim Deutschen FernsehKrimi-Preis am Freitag auch eine Auszeichnung an die beste Krimi-Serie vergeben worden. Diesen Preis erhielten Sky, Wiedemann & Berg und epo-Film für "Der Pass". Der Preis für den besten Drehbuchnachwuchs ging an Simon Thummet für sein Exposé zu "Wes Brot ich ess".

