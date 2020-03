Paula Lambert talkt bei Sixx bald zur besten Sendezeit

© sixx

Sixx setzt auch weiterhin auf Paula Lambert und startet im April sogar einen Live-Talk mit ihr zur besten Sendezeit. Daneben zeigt der Frauensender neue "Sex & gute Nacktgeschichten". Auch eine weitere Staffel des Telefon-Talks ist geplant.



09.03.2020 - 13:18 Uhr von Alexander Krei 09.03.2020 - 13:18 Uhr

Nach vier Staffeln ihrer Call-in-Show "Paula kommt am Telefon" darf Paula Lambert demnächst sogar in der Primetime talken. Wie Sixx jetzt gegenüber DWDL.de bestätigte, wird der Frauensender am Mittwoch, den 22. und 29. April erstmals "Paula kommt - Der Live-Talk" ins Programm nehmen. Zu sehen gibt es die beiden Ausgaben jeweils um 20:15 Uhr.

In der Sendung will Lambert Zuschauerfragen rund um Liebe, Lust und Zweisamkeit beantworten, teilte Sixx mit. Gesendet wird der Talk aus einem Wohnzimmer-Studio, in dem die Moderatorin auch Gäste begrüßen wird. Darüber hinaus ist es möglich, sich über Telefon, Sky, Instagram und Facebook zu beteiligen. Die Zuschauer werden außerdem ermutigt, eigene Erfahrungen rund um Liebeskummer, Sexflaute oder Patchwork-Family zu teilen.

Neben dem Live-Talk wird Paula Lambert ab dem 22. April in neuen Folgen von "Paula kommt! Sex & gute Nacktgeschichten" zu sehen sein. Sixx strahlt die zehnte Staffel jeweils mittwochs um 22:20 Uhr aus. Und auch "Paula kommt am Telefon" soll weitergehen: Nach Angaben des Senders soll die fünfte Staffel des Late-Night-Talks noch im Frühjahr an den Start gehen.

Teilen