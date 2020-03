Bringt ProSiebenSat.1 den "großen Urintest" ins Fernsehen?

© imago images / ingimage

Kurios, aber wahr: ProSiebenSat.1 hat sich den Titel "Deutschlands großer Urin-Test" für eine mögliche TV-Sendung schützen lassen. Hintergrund ist die mögliche Adaption eines Gesundheitsformats aus Großbritannien fürs deutsche Fernsehen.



14.03.2020 - 10:14 Uhr von Alexander Krei 14.03.2020 - 10:14 Uhr

Manchmal muss mein beim Blick in den "Titelschutzanzeiger" zweimal hinsehen, um glauben zu können, was dort geschrieben steht: In der aktuellen Ausgabe ist zu lesen, dass sich ProSiebenSat.1 die Rechte an dem Titel "Deutschlands großer Urin-Test" gesichert hat. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte Sat.1-Sprecherin Diana Schardt den entsprechenden Titelschutz für eine mögliche Fernsehshow.

Details zu den Plänen nannte der Sender zunächst nicht. Allerdings ist wohl noch völlig unklar, ob der "Urin-Test" tatsächlich den Weg ins Programm finden wird. Der Titel lässt jedoch darauf schließen, dass die Verantwortlichen in Unterföhring ein Auge auf das britische Channel-5-Format "The Great British Urine Test" geworfen haben. Dabei handelt es sich um eine einstündige Dokumentation, die als eine Art nationaler Gesundheits-Check-up zu verstehen ist.

Für die Sendung wurden Menschen dazu aufgefordert, Urinproben bereitzustellen, um ein Bild vom Gesundheitszustand der Landesbevölkerung zu erhalten - angesichts der derzeitigen Coronavirus-Ausbreitung gäbe es im Falle einer raschen Umsetzung zumindest einen aktuellen Aufhänger.

Teilen