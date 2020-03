Sky Ticket erlaubt künftig mehr Gerätewechsel

© Sky

Sky will die Userfreundlichkeit seines On-Demand-Dienstes Sky Ticket erhöhen und hat nun zwei Neuerungen angekündigt. So sind künftig deutlich mehr Gerätewechsel pro Monat möglich, außerdem können sich User auf mehr Geräten gleichzeitig anmelden.



10.03.2020 - 10:21 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2020 - 10:21 Uhr

Wer bislang Sky Ticket auf mehreren Geräten nutzen wollte, musste sich schon Wochen vorher gut überlegen, wo er das tun will. Bisher konnten sich Nutzer des Dienstes auf vier Geräten gleichzeitig einloggen, allerdings war nur ein Gerätewechsel pro Monat erlaubt. Das Hinzufügen von neuen Geräten war also nur sehr eingeschränkt möglich. Nun gestattet Sky seinen Kunden mehr Flexibilität: Künftig können sich die User mit einem Account auf fünf Geräten gleichzeitig anmelden, außerdem sind fünf Gerätewechsel pro Monat möglich.

Die Geräteliste lässt sich im Web sowie in der Sky-Ticket-App verwalten. Die angekündigte Neuerung soll sich übrigens nicht nur auf Sky Ticket beschränken, auch Kunden, die Sky mit einem Sky+ oder Sky Q Receiver empfangen, wird das verbesserte Gerätemanagement in den nächsten Wochen zur Verfügung gestellt. Sie haben künftig die Möglichkeit, mit Sky Go, Sky Q App und Sky Q Mini bis zu fünf Geräte zu registrieren und pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vorzunehmen.

