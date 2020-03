"Vor Ort": Maischberger verlässt mit ihrem Talk das Studio

© WDR/Peter Rigaud

ARD-Talkerin Sandra Maischberger wird in den nächsten Wochen nicht aus ihrem Studio senden. Stattdessen sind drei Ausgaben des neuen Konzepts "maischberger.vor ort" geplant. Schon seit einigen Monaten experimentiert die Redaktion mit neuen Ideen.



10.03.2020 - 15:32 Uhr von Alexander Krei 10.03.2020 - 15:32 Uhr

Die Redaktion um ARD-Talkerin Sandra Maischberger hat sich schon wieder ein neues Konzept für die wöchentliche Sendung am späten Abend ausgedacht. Von dieser Woche an wird es am späten Mittwochabend um 22:45 Uhr vorübergehend "maischberger.vor ort" im Ersten zu sehen geben. Geplant sind zunächst drei Ausgaben, in denen die Moderatorin das Studio verlässt.

Ziel sei es, die politische Debatte zu den Menschen in die Regionen bringen. In dem Format sollen sich Politiker und Politikerinnen den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. In der ersten von drei geplanten Ausgaben sendet Maischberger aus Thüringens Landeshauptstadt Erfurt, wo Linken-Politiker Bodo Ramelow erst vor wenigen Tagen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Als Gäste sind Katja Kipping (Die Linke), Tino Chrupalla (AfD) und Mario Voigt (CDU) sowie der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz dabei.

Schon vor einigen Monaten hatte die "Maischberger"-Redaktion das Konzept der Sendung verändert. Seither diskutieren die Gäste in jeder Ausgabe mehrere Themen der Woche. Ergänzt wird die Kommentatoren-Riege durch Einzelgespräche mit Menschen, die in den zurückliegenden Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben. Eine nennenswerte Steigerung der Zuschauerzahlen ging mit der Umstellung jedoch bislang nicht einher.

Teilen