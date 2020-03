BR Fernsehen zeigt Corona-Special statt Nockherberg

© BR

Nach der Verschiebung des Starkbieranstichs inklusive Rede und Singspiel auf dem Nockherberg nutzt der BR die frei gewordene Zeit, um um 20:15 Uhr ein 45-minütiges Special "Corona-Virus in Bayern - Was tun?" ein. ntv zeigt eine ABC-Doku zum Thema



11.03.2020 - 11:54 Uhr von Uwe Mantel 11.03.2020 - 11:54 Uhr

Der BR plant sein Programm am Mittwochabend nochmal um. Nachdem man gestern bereits ein Ersatzprogramm für die ausfallende Übertragung des Starkbieranstichs vom Nockherberg - traditionell eine der reichweitenstärksten Sendungen des Jahres für das BR Fernsehen - präsentiert hatte, hat man nun noch einmal kurzfristig umdisponiert und nutzt die frei gewordene Sendezeit, sich in der Primetime nochmal ausführlich mit dem Coronavirus zu beschäftigen.

So schiebt man um 20:15 Uhr die 45-minütige Sondernsendung "BR extra: Corona-Virus in Bayern - Was tun?" ein. Moderieren wird Ursula Heller, weitere Informationen zur Sendung hat man noch nicht bekannt gegeben. Das eigentlich angekündigte "natur exklusiv" entfällt, auch das für 21 Uhr vorgesehene Politmagazin "kontrovers" wird nun doch nicht gezeigt. Stattdessen läuft "Unter unserem Himmel - Damals - rund ums Bier". Ab 21:45 Uhr schwenkt man dann wieder auf den gestern angekündigten neuen Programmablauf zurück.

19:00 Uhr Stationen: Kirchen-Knigge. Gotteshäuser der Weltreligionen

19:30 Uhr Landgasthäuser – Hopfen & Malz – Oberbayern

20:00 Uhr Tagesschau

20:15 Uhr BR extra: Corona-Virus in Bayern – Was tun?

21:00 Uhr Unter unserem Himmel: Damals – rund ums Bier

21:45 Uhr Rundschau Magazin

22:00 Uhr Bayern, Bier und Politik

Das Beste aus 70 Jahren Nockherberg

23:30 Uhr kinokino Filmmagazin

23:45 Uhr Angels' Share – Ein Schluck für die Engel

ntv nimmt unterdessen um 22:10 Uhr die Doku "Corona - Vom Virus zur globalen Bedrohung" von ABC ins Programm. Zu sehen gibt's unter anderem Aufnahmen aus chinesischen Quarantäne-Städten sowie aus Laboren, in denen Wissenschaftler gegen den Erreger kämpfen. Zudem kommen betroffene Einwohner, Ärzte und Journalisten zu Wort.

