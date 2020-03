Umfrage: Vertrauen in TV-Nachrichten sinkt leicht

© NDR

Die "Tagesschau" bleibt die Nachrichtensendung, die bei den Deutschen das größte Vertrauen genießt, Claus Kleber bleibt glaubwürdigster Nachrichtenmoderator. Allerdings büßten alle großen Nachrichtensendungen etwas an Glaubwürdigkeit ein



11.03.2020 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 11.03.2020 - 14:32 Uhr

44 Prozent der Deutschen vertrauen der "Tagesschau" "voll und ganz", 40 Prozent "eher" - zusammengenommen bringen also 84 Prozent dem Nachrichtenflaggschiff der ARD überwiegend Vertrauen entgegen - mehr als jeder anderen Nachrichtensendung im Fernsehen. Dies ist das Ergebnis einer Forsua-Umfrage unter 1.006 Bundesbürgern ab 14 Jahren im Auftrag der "Hörzu". Bei der identischen Umfrage zwei Jahre zuvor hatten allerdings noch 49 Prozent angegeben, der "Tagesschau" voll und ganz zu vertrauen, 41 Prozent vertrauten den ARD-Nachrichten damals "eher" - zusammengenommen also ein Rückgang um immerhin sechs Prozentpunkte.

Auch für die weiteren Nachrichtensendungen konstatiert die Forsa-Umfrage sinkende Glaubwürdigkeits-Werte. Die "Tagesthemen" liegen mit 40 Prozent "voll und ganz" (-3) und 42 Prozent "eher" (-4) dabei noch vor "heute" und "heute-journal", bei denen jeweils 32 Prozent angaben, den Informationen "voll und ganz" zu vertrauen. Bei "RTL aktuell" liegt dieser Wert nur bei 6 Prozent. 31 Prozent geben hingegen an, der Sendung "eher nicht" zu vertrauen, 12 Prozent sogar "gar nicht".

Trotz dieses Glaubwürdigkeitsproblems von "RTL aktuell" bleibt Anchor Peter Kloeppel aber für 40 Prozent der Deutschen "besonders vertrauenswürdig". Damit liegt er nur knapp hinter Claus Kleber, dem das sogar 45 Prozent attestieren. 36 Prozent sagen, dass Marietta Slomka "besonders vertrauenswürdig" sei, 31 Prozent sagen das über Ingo Zamperoni, 29 Prozent über Caren Miosga, 25 Prozent über Pinar Atalay., 23 Prozent über Christian Sievers.

74 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie TV-Nachrichten generell "voll und ganz" oder "eher" vertrauen. Nur das Radio liegt mit 78 Prozent hier noch höher. Zeitungen und Magazine kommen nur auf 62 Prozent, Internet-Nachrichtenportale auf 51 Prozent. Die in der Umfrage als "Internetquellen" zusammengefassten Blogs, Foren und sozialen Netzwerke kommen nur auf 12 Prozent.

Teilen