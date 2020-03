Sat.1 zeigt vorerst nur eine Ausgabe von "United Voices"

© obs/Sat.1

Am kommenden Freitag ist in Sat.1 ab 20:15 Uhr die neue Show "United Voices" zu sehen. Eine Woche später sollte eigentlich die zweite Ausgabe der von Jochen Schropp und Sarah Lombardi moderierten Show ausgestrahlt werden, dazu wird es aber vorerst nicht kommen. Sat.1 hat die Show am 20. März aus dem Programm genommen, stattdessen zeigt man zur besten Sendezeit die unzähligste Wiederholung von "Harry Potter und der Stein der Weisen".

Die Gründe für die Programmänderung will Sat.1 auf Anfrage nicht verraten, ein Sendersprecher nennt "programmstrategische Gründe", die zur Entscheidung geführt hätten. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres sind drei Ausgaben der Show aufgezeichnet worden. Die dritte Ausgabe mit internationalen Stars sollte später im Jahr gezeigt werden. In "United Voices" treten zwei prominente Künstler gegeneinander an und müssen für einen Auftritt 300 Fans mobilisieren, um gemeinsam mit diesen eine einzigartige Version ihres größten Hits auf die Bühne zu bringen. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern entscheidet, wer gewinnt. Dass Sat.1 nun eine von zwei geplanten Ausgaben der Shows doch nicht wie angekündigt ausstrahlt, ist recht ungewöhnlich. Mit "Let’s Dance" bei RTL hat "United Voices" ein starkes Unterhaltungsformat im Gegenprogramm, aber das trifft auch auf den kommenden Freitag zu. Im Zuge der Programmänderung kommt es zudem zu einer weiteren Verschiebung. Der für diese Woche geplante Staffelstart der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" am späten Freitagabend wird erst einmal verschoben. Das macht vor allem deshalb Sinn, weil in der nächsten Woche ja nur ein alter "Harry Potter"-Film zu sehen ist. Stattdessen zeigt Sat.1 die Ranking Show "111". Am letzten Freitag im März ist übrigens das "Biggest Loser"-Finale am Freitag zur besten Sendezeit in Sat.1 zu sehen.

