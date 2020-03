Vox macht "Shopping Queen"-Special mit Drag Queens

© TVNow/Andreas Friese

ProSieben hat es mit "Queen of Drags" vorgemacht, im April zieht Vox nach und macht Drag Queens im eigenen Programm sichtbarer. Zunächst nur einmal, dafür aber unter dem starken Label "Shopping Queen".



11.03.2020 - 16:19 Uhr von Timo Niemeier 11.03.2020 - 16:19 Uhr

Vox hat für den 5. April eine Spezialausgabe von "Shopping Queen" angekündigt. An diesem Sonntag zeigt man nämlich ab 20:15 Uhr eine Folge, in der Drag Queens um die Gunst von Guido Maria Kretschmer buhlen. Ansonsten müssen sich auch die Drags an die bekannten Regeln halten: Innerhalb von fünf Stunden müssen sie einen neuen Look shoppen, dafür stehen ihnen 500 Euro zur Verfügung. Die beste Drag Queen erhält am Ende 3.000 Euro, die sie für einen guten Zweck spendet.

Das Motto der Spezialausgabe lautet "Drag around the world - Kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt". Als Teilnehmer angekündigt sind Sascha alias Absinthia Absolut aus Berlin, Timo alias Barbie Breakout aus Berlin, David alias Pam Pengco aus Köln und David alias Stella deStroy aus Berlin. Am gleichen Tag, den 5. April, testet Vox zudem am Vorabend ein neues Format. So wird man ab 18:10 Uhr eine Folge von "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" ausstrahlen. Darin reisen drei Paare nach Mallorca und erhalten auf der Insel drei unterschiedliche Reisebudgets (Luxus, Standard, Low Budget). Erst vor Ort wird ausgelost, wer wie viel Geld erhält. Am Ende berichten die Paare, wie es ihnen gefallen hat.

Teilen