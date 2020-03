Vox startet neue Dokureihe über Frauen "auf Achse"

© TV Now

Vox zeigt ab Ende März sonntags die neue Dokureihe "Mein Leben auf Achse", die ein wenig an den Kabel-Eins-Erfolg "Trucker Babes" erinnert. Begleitet werden u.a. Frauen die Trucks oder Schwertransporte fahren, aber auch Pilotinnen und Kapitäninnen



12.03.2020 - 16:35 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2020 - 16:35 Uhr

Vox reduziert die Dosis von "Criminal Intent" am Sonntagnachmittag ein klein wenig und beginnt ab dem 29. März schon ab 16 Uhr mit Eigenproduktionen. Dort startet dann die zehn Folgen umfassende erste Staffel des neuen Doku-Formats "Mein Leben auf Achse". Begleitet werden darin "starke Frauen, die jeden Tag bis zu 1.000 Tonnen bewegen".

Konzeptionell erinnert es an das Kabel-Eins-Format "Trucker Babes", ist aber breiter aufgestellt. Mit der Kamera begleitet werden Fahrerinnen von Trucks und Schwertransporten, aber auch Taxis-, Bus- oder Krankenwagenfahrerinnen sind mit dabei, ebenso wie Pilotinnen und Kapitäninnen. "Sie legen jeden Tag hunderte von Kilometern zurück, kämpfen gegen Vorurteile und männliche PS-Machos und sind trotzdem für ihre Familien da", heißt es in der Beschreibung von Vox. "Das streng dokumentarische Projekt, das auch mit tagebuchartigen Mitteln arbeitet, möchte Frauen in ihrem Alltagsleben zwischen herausforderndem Job und Familie zeigen", schreibt die Produktionsfirma Filmpool Entertainment, die das Format produziert.

