Radio Advertising Summit fällt wegen Coronavirus flach

© Radiozentrale

Das alljährliche Gattungsevent der Radio-Branche, der Radio Advertising Summit, findet in diesem Jahr nicht statt. Die eigentlich für April in Köln geplante Veranstaltung wird im Lichte der Coronavirus-Situation vorsorglich abgesagt.



13.03.2020 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 13.03.2020 - 14:32 Uhr

Die Absagen größerer Events trudeln in diesen Tagen weiterhin im Dutzend ein. Nun hat auch die Radiozentrale als Veranstalter des Radio Advertising Summits angekündigt, das alljährliche Gattungsevent der Radiobranche in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Stattfinden sollte der Summit ursprünglich am 23. April in Köln. Mit der Absage folge man der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts sowie des Erlasses der Landesregierung NRW.

"Es kann zu diesem Zeitpunkt und in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nur eine Entscheidung geben – nämlich den Radio Advertising Summit für dieses Jahr abzusagen. Dies haben wir im Hinblick auf das spannende Kongressprogramm des Summits zugegebenermaßen schweren Herzens entschieden, aber es ist der einzig richtige Schritt. Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Besucher und Beteiligten hat für uns höchste Priorität", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. Von einem Nachholtermin ist keine Rede.

Die Radiozentrale als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiosender steht als Veranstalterin hinter dem Event, die Vermarkter AS&S und RMS treten als Sponsoren auf.

Teilen