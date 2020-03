Sat.1 zeigt tägliche Corona-Sondersendung von "Bild"

© Sat.1

Sat.1 führt ab Sonntag ein kurzes tägliches Corona-Update vor den eigentlichen Nachrichten ein. Produziert wird es von "Bild", die Moderation übernimmt Claus Strunz. Auch der BR schafft feste Sendeplätze für Corona-Specials



Sat.1 zeigt beginnend an diesem Wochenende künftig immer sonntags bis freitags um 19:50 Uhr ein kurzes Special, um über den aktuellen Stand in Sachen Corona-Virus zu informieren. Dabei vertraut man auf "Bild" als Partner, das die fünfminütige Sondersendung für Sat.1 produziert. Moderieren wird Claus Strunz, der mit Reportern sprechen soll, die "von den Brennpunkten in Deutschland berichten". Im Einsatz für die Sendung sind "Bild"-Reporterin Nele Würzbach und der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer. Die Sendung läuft direkt vor den "Sat.1 Nachrichten", die ebenfalls von einer Springer-Tochter - in diesem Fall aber "Welt" - produziert werden.

Unterdessen hat der BR angekündigt, auf allen seinen Kanälen ebenfalls feste Sendeplätze für Corona-Sondersendungen zu schaffen. Konkret geht's jeden Tag um 12:05 Uhr auf Bayern 2, B5 aktuell und ARD-alpha im "Tagesgespräch" um die Corona-Pandemie, um 17 Uhr gibt's bei B5 aktuell ein halbstündiges Special, um 17:30 Uhr läuft werktäglich im BR Fernsehen eine Sondersendung unter dem Titel "BR extra Corona". Dazu sollen immer wieder auch um 19 Uhr Sondersendungen eingeschoben werden, konkret ist schon für den heutigen Freitag und den Montag eine Ausgabe geplant. Online wurde eine eigene Seite unter BR24.de/corona eingerichtet. Gemeinsam mit Bayern 1 und dem Moderator Thorsten Otto veröffentlicht BR24 jeden Werktag gegen 17 Uhr den Podcast "Corona in Bayern".

Ab kommender Woche nimmt ARD-alpha zudem montags bis freitags um 20:15 Uhr die Call-In-Sendung "Corona-Sprechstunde" ins Programm. Die Sendung soll Orientierung in der Nachrichtenflut geben, wichtige Themen und Handlungsempfehlungen bündeln und Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantworten.

