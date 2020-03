Mediengruppe RTL schickt Mitarbeiter ins Homeoffice

© imago images / Future Image

Der überwiegende Teil der Belegschaft der Mediengruppe RTL Deutschland wird von Montag an im Homeoffice arbeiten. Das hat das Unternehmen jetzt in einer internen Rundmail angekündigt. Von dem Schritt sind etwa 2.500 Mitarbeiter betroffen.



14.03.2020 - 17:01 Uhr von Alexander Krei 14.03.2020 - 17:01 Uhr

Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland schreitet voran. Alleine in Köln gibt es inzwischen 154 Personen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind. Darauf reagiert jetzt auch die Mediengruppe RTL Deutschland. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat das Unternehmen angeordnet, einen Großteil der Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Die Maßnahmen gelten demnach ab Montag und sollen vorerst bis Anfang April aufrechterhalten werden, wie Unternehmenssprecher Christian Körner gegenüber DWDL.de bestätigte.

"Wir haben entschieden, dass wir zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mediengruppe RTL die Präsenz am Standort Deutz und in den Außenstudios & Büros ab kommenden Montag, 16. März 2020, auf diejenigen Kollegen/innen reduzieren, die für die Sicherstellung zentraler Tätigkeiten wie des Produktions- und Sendebetriebs erforderlich sind", erklärte Mediengruppen-Chef Bernd Reichart in einer internen Mail an die Belegschaft.

Ursprünglich war geplant, am Montag einen Homeoffice-Testlauf durchzuführen. Nun tritt der Ernstfall allerdings direkt ein - mit der neuen Woche beginnt somit die aktualisierte Regelung, die zunächst bis zum Beginn der Osterferien am 6. April angesetzt ist. "Wessen Präsenz nicht für den Sende- und Produktionsablauf notwendig ist, arbeitet ab Montag im Mobile Office", so Reichart weiter. Für eine Kinderbetreuung der im Sendezentrum arbeitenden Kolleginnen und Kollegen soll in der Zeit von 9 bis 18 Uhr gesorgt werden, heißt es.

Bislang kein Corona-Fall im Sendezentrum

Die Mediengruppe RTL Deutschland beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, davon rund 3.000 am Hauptsitz in Köln-Deutz. Etwa 2.500 werden vom kommenden Montag an nach Angaben des Unternehmens im Homeoffice arbeiten.

"Wir haben - alle miteinander - eine große Verantwortung. Für uns und unsere Familien ebenso wie für unser Publikum: in der journalistischen Berichterstattung ebenso wie in der Unterhaltung", schreibt CEO Bernd Reichart an die Mitarbeiter. "Und wir haben bislang riesiges Glück, dass wir noch keinen Corona-Fall hier im Sendezentrum haben. Bitte lasst uns alle durch Umsicht und Disziplin, Fürsorge und Pragmatismus mithelfen, damit das noch möglichst lange so bleibt. Wer sich schützt, schützt auch andere: Gemeinsam gegen Corona!"

In den vergangenen Tagen hatte die Mediengruppe RTL Deutschland im Zuge der Coronavirus-Ausbreitung bereits mehrere Veranstaltungen abgesagt. Bei Fernsehshows befinden sich außerdem keine Zuschauer mehr im Publikum. Im Falle von "Let's dance" waren einzig Familie und Freunde der Tänzer anwesend.

