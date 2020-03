Matthias Killing übernimmt "Bild"-Sondersendung bei Sat.1

© Sat.1 / Claudius Pflug

Ab heute nimmt Sat.1 täglich bis auf samstags am Vorabend eine von "Bild" produzierte Sondersendung zur Corona-Krise ins Programm, die eigentlich von Ex-"Akte"-Moderator Claus Strunz moderiert werden sollte. Doch das geht nicht mehr.



15.03.2020 - 12:51 Uhr von Thomas Lückerath 15.03.2020 - 12:51 Uhr

Erst am Freitag wurde bekannt, dass Sat.1 auf absehbare Zeit von Sonntag bis Freitag jeweils um 19.50 Uhr vor den "Sat.1 Nachrichten" eine Corona-Sondersendung geben wird, die von "Bild" produziert wird. Moderieren sollte Claus Strunz, der laut Ankündigung mit Reportern sprechen sollte, die "von den Brennpunkten in Deutschland berichten". Im Einsatz für die Sendung seien auch "Bild"-Reporterin Nele Würzbach und der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer.

Dass Strunz jetzt doch nicht moderiert, ist die Folge einer Empfehlung des Bundesministeriums für Gesundheit vom Freitagabend: "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, Österreich oder der Schweiz waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause, unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht." Nach DWDL.de-Informationen hielt sich Claus Strunz vergangene Woche in Österreich auf und hält sich nun an ein freiwillige Home Office.Daher wird die heute startende Sonder-Sendung von "Bild" nach DWDL.de-Informationen von Sat.1-Moderator Matthias Killing präsentiert, den Zuschauer des Senders u.a. aus dem Frühstücksfernsehen kennen. Der Sender war am Sonntag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.