Relaunch: Auch in Deutschland wird Sky 1 zu Sky One

Sky vollzieht die Umbenennung von Sky 1 in Sky One, die 2017 schon in Großbritannien stattgefunden hat, nun auch in Deutschland nach. Zugleich verspricht man "die größte Serien-Offensive seit Senderstart".



15.03.2020 - 10:05 Uhr von Uwe Mantel 15.03.2020 - 10:05 Uhr

Sky frischt seinen Entertainment-Sender Sky 1 auf und verpasst ihm nicht nur ein neues Design, sondern auch eine neue Schreibweise: Künftig heißt er - wie seit 2017 auch in Großbritannien - Sky One. Inhaltlich will man zwar auch weiterhin Show-Formate zeigen, verspricht zum Relaunch aber "die größte Serienoffensive seit Senderstart".

So nimmt man zum 2. April etwa die im Herbst in den USA gestartete Sitcom "The Unicorn" ins Programm, in der Walter Goggins als alleinerziehender Witwer auf Frauensuche geht. Am 2. April geht zudem nicht nur "Die Goldbergs" mit Staffel 7 weiter, auch das Spin-Off "Schooled" wird dann bei Sky One zu sehen sein. Am 8. April startet das "9-1-1"-Spin-Off "Lone Star" bei Sky One, ehe die dritte Staffel der Mutterserie selbst am 22. April fortgesetzt wird. Neue Folgen von "SWAT" gibt's ab 20. April zu sehen. Zudem steht "Zoey's Extraordinary Playlist" ebenso an wie die zweite Staffel der Sky-Eigenproduktion "Das Boot".

