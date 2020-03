DMAX erfüllt ab Anfang Mai wieder "Männer(t)räume"

© DMAX/Tilman Schenk

Bei DMAX geht die Renovierungsshow "Männer(t)räume" im Mai in die zweite Staffel - diesmal ohne einen Baumarkt als Produktionspartner. In acht neuen Folgen werden wieder Räume nach Wunschvorstellungen von Männern umgestaltet.



17.03.2020 - 10:46 Uhr von Uwe Mantel 17.03.2020 - 10:46 Uhr

DMAX hat einen neuen Starttermin für die zweite Staffel seiner Home-Makeover-Show "Männer(t)räume" gefunden. Ab dem 5. Mai gibt's dienstags um 22:15 Uhr acht neue Folgen zu sehen. Ursprünglich sollten die neuen Folgen schon im Dezember starten, dann machte DMAX aber kurzfristig einen Rückzieher, weil damals auch andere neue Eigenproduktionen an den Start gingen. DMAX wollte die Starts entzerren, um auch "Männer(t)räume" mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hieß es damals zur Begründung.

Grundsätzlich ändert sich am Konzept nichts: Der Metallbauer Hasso und der Schreiner Max versuchen darin wieder, Wunschvorstellungen von Männern nach einem ausgefallenen, ganz persönlichen Rückzugsort in die Realität umzusetzen. So wird diesmal ein alter LKW zum Tiny House umgebaut, gearbeitet wird auch an einem barrierefreien Man Cave für Auto-Liebhaber. Damit die Zuschauer zu Hause auch etwas davon haben, gibt's auch Tipps und Anregungen zum Selbermachen.

Anders als in der ersten Staffel produzierte die KG Media Factory die neuen Folgen ohne Baumarkt als Sponsoring-Partner. Verantwortlich für die Produktion zeichneten seitens Discovery Axel Stegmaier, seitens der KG Media Factor Georg Schierl.

