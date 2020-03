"The Mallorca Files": ZDFneo zeigt Krimiserie ab Mitte April

© ZDFneo

Die in Koproduktion mit der BBC entstandene Krimiserie "The Mallora Files" wird ihre Deutschlandpremiere im April bei ZDFneo feiern. In Großbritannien ist sie bereits Ende November gestartet. Eine zweite Staffel wurde schon bestellt.



Ab dem 17. April werden auf der spanischen Ferieninsel Mallorca Kriminalfälle gelöst: Nachdem die internationale Koproduktion "The Mallorca Files" Ende November Weltpremiere bei BBC One gefeiert hat, steht nun die Deutschlandpremiere bei ZDFneo an. Jeden Freitag um 22 Uhr werden Doppelfolgen zu sehen sein. Wer die Folgen früher und in einem Rutsch sehen möchte, hat am gleichen Tag ab 10:00 Uhr die Chance, den Stream in der ZDFmediathek zu nutzen.

Im Mittelpunkt der Gemeinschaftsproduktion von Cosmopolitan PicturesClerkenwell Films, BBC Studios, britbox, france tv und ZDFneo steht ein ungleiches Paar, das sich aus der britischen Polizistin Miranda Blake (Elen Rhys, "The Bastard Executioner") und dem deutschen Kriminalbeamten Max Winter (Julian Looman, "Der Pass") zusammensetzt. Während Miranda eher introvertiert ist und alles - vor allem aber ihre Karriere - äußerst ernst nimmt, ist Max ein Draufgänger und zieht unkonventionelle Ermittlungsmethoden vor.

In Abwesenheit ihrer Chefin Inés übernehmen Max und Miranda den Fall um den verschwundenen Radrennfahrer Esteban Domènech. Ein Van soll den berühmten Radrennfahrer Esteban Domènech während des Rennens angefahren haben. Allerdings gibt es keine Spur von Täter oder Opfer. Nur Estebans Blut wird am Tatort gefunden, neben einem zertrümmerten Fahrrad, das Esteban gehörte. Ein anonymer Anrufer fordert Clara, Estebans Ehefrau, auf, Lösegeld für ihren Mann zu zahlen. Max und Miranda suchen nach dem Vermissten und stoßen dabei auf einen Dopingskandal und eine verbotene Liebe.

Entwickelt wurde "The Mallorca Files" von Dan Sefton, der sich bereits für die ITV-Serie "The Good Karma Hospital" verantwortlich zeichnete. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen. Bereits vor der Ausstrahlung gab es grünes Licht für eine zweite Staffel. Die zweite Staffel bringt auch eine Beförderung mit sich. Tanya Moodie ( "A Discovery of Witches") war bereits in den ersten Folgen wiederkehrend als Abbey Parker, Mirandas Vorgesetzte aus London, zu sehen. Nun stößt sie zum Hauptcast.

