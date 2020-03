One zeigt kurzfristig neuen Late-Night-Show-Piloten

© One

Sehr kurzfristig hat der ARD-Spartensender One für den morgigen Donnerstag die Premiere von "The True Night Show" angekündigt. Eine neue Late-Night mit Comedian Maxi Gstettenbauer. Die Zukunft ist aber bereits jetzt ungewiss.



18.03.2020 - 09:59 Uhr von Kevin Hennings 18.03.2020 - 09:59 Uhr

Momentan werden eher Produktionen abgesagt, als angekündigt. Mit der "True Night Show" von One gibt es nun aber eine Ausnahme. "Die Late-Night-Show der nächsten Generation" wird kurzfristig ins Programm des ARD-Spartensenders aufgenommen und bereits am morgigen Donnerstag, den 19. März, um 21:30 Uhr zu sehen sein. Es handelt sich zunächst um die Pilotfolge, in der Comedian und Host Maxi Gstettenbauer über Deepfakes, Jeff Bezos und die Berichterstattung über das Coronavirus spricht.

Im Allgemeinen möchte sich Gstettenbauer in seiner neuen Show über die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen, Digitalisierung und Globalisierung unterhalten. Er möchte den alltäglichen Wahnsinn der modernen Welt aus seiner persönlichen Sicht beleuchten. Ob Boulevard, Sport, Alltag, Film, Serie oder Internet: der Comedian will vor nichts Halt machen. Unterstützt wird er dabei von seinem Berliner Freund und Sidekick Ben Schmid sowie der True Night Showband. Die Gäste der ersten Show sind Ex-"Germanys next Topmodel"-Teilnehmerin Taynara Wolf und Comedienne Lena Kupke.

Ob und wie es weitergeht, ist indes unklar. Die Pilot-Sendung von "The True Night Show" wurde am 4. März in Köln aufgezeichnet - also kurz bevor die meisten Produktionen aufgrund des Coronavirus gezwungenermaßen eingestellt werden mussten. Auf DWDL.de-Anfrage kommentiert ein Sprecher des WDR, dass man eine Fortsetzung in diesen Zeiten nur kurzfristig verkünden könne.

Maxi Gstettenbauer hat für das öffentlich-rechtliche Fernsehen bereits Sendungen wie "Wofür ist das denn?" produziert, eine Art Comedy-Quizshow die sich bei "Genial daneben" hat inspirieren lassen. Derzeit arbeitet er neben seinen Solo-Auftritten vor allem für Comedy Central und steht für "Comedy Central Presents Standup 3000" und die deutsche Adaption von "Roast Battle" vor der Kamera.

Teilen