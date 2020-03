"Terra X statt Schule": YouTube-Kanal als Zusatzunterricht

© ZDF/Corporate Design

Im ganzen Land müssen Schüler nun auf ihren Schulbesuch verzichten, weshalb sich "Terra X" einer noch intensiveren Wissensvermittlung verschrieben hat. Mit einem neuen YouTube-Kanal gibt es ab sofort Online-Videos zu allerlei Themen.



18.03.2020

Die Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder sind im ganzen Land geschlossen, was jedoch keineswegs verfrühte Ferien bedeutet. Neben Online-Unterricht und Hausaufgaben bekommen die nach Hause geschickten Schüler nun eine weitere Option geboten, ihr Wissen frisch zu halten und sich weiterzubilden: Mit dem neuen YouTube-Kanal "Terra X statt Schule" möchte das ZDF ein Programm aus Geschichte, Geologie, Biologie und Physik zusammenstellen.

Dafür greift der Kanal auf verschiedene YouTube-Inhalte der ZDF-Redaktion Geschichte und Wissenschaft zurück. "Wie kamen Hannibals Elefanten über die Alpen?", "Wie lebte es sich auf einer Burg?" und "7 Fakten zum menschengemachten Klimawandel" sind Themen, die der bereits etablierte YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" beisteuert. Um die maximale Lichtgeschwindigkeit und die Frage, ob es Aliens gibt, drehen sich die Videos mit Harald Lesch aus dem populären Kanal "Terra X Lesch & Co". Dazu kommen physikalische und chemisch Experimente von Philip Häusser und Mai Thi Nguyen-Kim.

Ebenfalls integriert werden die funk-Formate der Terra-X-Redaktion: "MrWissen2goGeschichte" mit Mirko Drotschmann sowie "Musstewissen" und "Dinge erklärt - kurzgesagt". Als erstes Video steht ab sofort die neue "Terra X"-Sendung "Eine kurze Geschichte über das Mittelalter" zur Verfügung, in der Mirko Drotschmann in einer dreiviertel Stunde all das erklärt, was es über die deutsche Geschichte zu wissen gibt.

"Schon seit vielen Jahren erreichen wir mit unseren Social-Media-Angeboten ein junges und wissbegieriges Publikum", sagt Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft. "Da ist es nur konsequent, diese Inhalte den Schülerinnen und Schülern noch gezielter zur Verfügung zu stellen." Programmdirektor Norbert Himmler ergänzt: "Unser Bildungsauftrag ist für uns keine 'Schön-Wetter-Verpflichtung'. Gerade in herausfordernden Zeiten wollen und müssen wir ihm nachkommen - schnell, multimedial und fundiert."

Zuletzt hatten bereits mehrere Sender auf die Unterrichtspause reagiert, darunter Super RTL und der öffentlich-rechtliche Kika, aber auch SWR und WDR. Letzterer zeigt ab sofort täglich um 11:30 Uhr die "Sendung mit der Maus".

