Sport-Absage: ZDF nimmt "Dinner Date" ins Programm

© ZDF/Peter Thompson

Weil Live-Sport wegen des Coronavirus in den nächsten Wochen reihenweise abgesagt wurde, müssen viele Sender ihr Programm umstellen. Das ZDF nutzt die Gelegenheit, um die ZDFneo-Show "Dinner Date" im Hauptprogramm zu testen.



18.03.2020 - 12:33 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 12:33 Uhr

Weil zahlreiche Sportveranstaltungen in den nächsten Wochen entfallen werden, kommt es auch deshalb zu zahlreichen Programmänderungen. Durch die Absage der Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer gegen Slowenien wird das ZDF demnächst sogar die Kuppelshow "Dinner Date" ins Programm nehmen, die ursprünglich von Seapoint für ZDFneo produziert worden war. Zu sehen gibt es das Format am Samstag, den 18. April um 15:15 Uhr.





Schon eine Woche zuvor entfällt das Fußball-EM-Qualifikationspiel der Frauen zwischen Deutschland und Irland, weshalb das ZDF an diesem Tag eine Folge von "Vorsicht Falle" vorziehen wird. Klar ist inzwischen auch, was am kommenden Wochenende anstelle der Bundesliga-"Sportschau" im Ersten zu sehen sein wird: Ab 18:30 Uhr wird der Sender noch einmal den Auftakt der Miniserie "Unsere wunderbaren Jahre" wiederholen. Für 18:00 Uhr ist weiterhin eine halbstündige "Sportschau" geplant.

Eine Ausstrahlung des "Aktuellen Sportstudios" ist unterdessen auch weiterhin geplant. Allerdings verkürzt das ZDF nach derzeitigem Stand wie schon am vergangenen Wochenende die Sendezeit.

Teilen