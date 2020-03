RTL-Soap "GZSZ" feiert 7000. Folge in Spielfilmlänge

© TVNOW / Wolfgang Wilde

Ende April wird bei RTL die 7000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen sein. Das Jubiläum wird in Spielfimlänge gefeiert - so wie das schon in der Vergangenheit mehrfach der Fall war. Passend dazu gibt's noch eine Doku.



18.03.2020 - 14:12 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 14:12 Uhr

RTL wird die 7000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in wenigen Wochen mit einer Folge in Spielfilmlänge feiern. Wie der Sender jetzt ankündigte, gibt es die Jubiläumsfolge am Mittwoch, den 29. April ab 19:40 Uhr zu sehen. Für das Special reiste ein Teil des Teams der Produktion mit mehreren Schauspielerinnen auf die Kanarischen Inseln, wo Nina, Maren und Yvonne von einem Überraschungsgast überrumpelt werden.

Im Anschluss an die Jubiläumsfolge nimmt RTL wie schon in der Vergangenheit wieder eine Doku zur Serie ins Programm. Diese trägt den Titel "7000 Folgen GZSZ - Die Stars hautnah" und wartet unter anderem mit einem Hausbesuch bei den Schlönvoigts auf. Zudem werden Timur Ülker, seine Freundin Caroline und die beiden Kinder in den Berliner Tierpark begleitet. Auch Eindrücke vom Dreh auf den Kanaren gibt es im Rahmen des Specials zu sehen

Mit dem Jubiläum baut "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" indes seinen Rekord aus. Keine deutsche Serie brachte es in der Vergangenheit auf mehr Folgen als die Produktion von UFA Serial Drama. Ein Ende ist nicht in Sicht: Noch immer verzeichnet die RTL-Soap regelmäßig Marktanteile von mehr als 18 Prozent in der Zielgruppe.



