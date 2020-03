Angela Finger-Erben moderiert "Paradise Hotel"

© TVNOW / Frank Fastner

Dass die TVNow-Realityshow "Paradise Hotel" weitergeht, steht schon lange fest. Nun ist auch klar, dass die Sendung eine neue Moderatorin bekommt. Angela Finger-Erben übernimmt diese Aufgabe von der schwangeren Vanessa Meisinger.



18.03.2020 - 15:07 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 15:07 Uhr

Die TVNow-Realityshow "Paradise Hotel" bekommt eine neue Moderatorin: Die zweite Staffel, deren Ausstrahlung im Sommer erfolgen soll, wird von Angela Finger-Erben präsentiert, die für den Streamingdienst schon "Temptation Island" moderiert. Bei "Paradise Hotel" tritt Finger-Erben die Nachfolge von Vanessa Meisinger an, die derzeit ihr erstes Kind erwartet.





Darum geht es in der Show, die ein Stück weit an "Love Island" erinnert: Nach dem Einzug in ein luxuriöses Hotel finden sich die Singles in einer Auswahlzeremonie zu Paaren zusammen. Während die Pärchen sich nicht nur ein gemütliches Zimmer, sondern auch ein großes Bett teilen, bleibt eine Person alleine und muss in ein Einzelzimmer ziehen. Das Siegerpärchen hat am Ende die Chance auf 20.000 Euro - entweder gemeinsam oder einer alleine.

Produziert wird "Paradise Hotel" von Talpa Germany. In den USA lief das Format erstmals schon im Jahr 2003. Im vorigen Jahr versuchte sich FOX schließlich an einer Adaption, die jedoch nur sehr überschaubare Zuschauerzahlen verzeichnete.

Teilen