Springers Upday expandiert in 18 weitere Länder

Die News-App Upday, hinter der der Springer-Verlag steht, ist ab sofort in zahlreichen weiteren Ländern nutzbar. Im Zuge dessen wird Michał Wodziński, Chefredakteur der polnischen Version, zum Head of Eastern Europe ernannt.



19.03.2020 - 12:15 Uhr von Alexander Krei 19.03.2020 - 12:15 Uhr

Axel Springers News-App Upday ist fortan in 18 weiteren europäischen Ländern, hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa, verfügbar. Dazu gehören unter anderem Estland, Griechenland, Kroatien, Luxemburg, Tschien und Zypern. Mit der jüngsten Erweiterung kann das Angebot somit in 34 Ländern und 26 Sprachen genutzt werden. Der Ausbau erfolgt mit dem Verkaufsstart des Samsung Galaxy S20 in Europa.





Die neuen Länderausgaben werden von Michał Wodziński als Head of Eastern Europe geleitet, der diese Rolle zusätzlich zu seiner Position als Chefredakteur von Upday in Polen übernehmen wird. Auch weiterhin setzt Springer auf lokale Redaktionsteams, die sogenannte "Top News", kuratieren, während ein Algorithmus auf Basis der individuellen Nutzer-Interessen sogenannte "My News" generiert.

"Wir freuen uns sehr, dass unser strategischer Partner Samsung unsere erfolgreiche Entwicklung zum Anlass nimmt, unsere Partnerschaft weiter zu intensivieren", erklärte Upday-CEO Peter Würtenberger. "Ich freue mich, dass wir Michał Wodziński als Head of Eastern Europe gewinnen konnten. Michał hat Upday mit aufgebaut und vereint ausgezeichnete journalistische Fachkenntnisse mit umfangreichen Erfahrungen in Management und Führung."

Gestartet war Upday im März 2016 zunächst in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen. Der Nachrichtendienst ist zahlreichen Samsung-Smartphones sowie anderen Geräten des Herstellers vorinstalliert.



