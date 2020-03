"Criminal Minds" startet vor Ostern in die letzte Runde

© ABC Studios

Im April startet in Sat.1 die 15. und zugleich letzte Staffel von "Criminal Minds". Die Serie läuft jedoch auf einem etwas späteren Sendeplatz als zuletzt. Ihre Deutschlandpremiere feiern die finalen Folgen jedoch kurz zuvor im Pay-TV.



19.03.2020 - 14:05 Uhr von Alexander Krei 19.03.2020 - 14:05 Uhr

Kurz vor Ostern startet "Criminal Minds" in die letzte Runde: Die verkürzte 15. Staffel, mit der der Dauerbrenner zu Ende gehen wird, ist ab dem 9. April jeweils donnerstags um 21:15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Die US-Krimiserie läuft im Anschluss an "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" und damit eine Stunde später als zuletzt.





Nach dem Abschluss der 15. Staffel kommt die "Criminal Minds" auf insgesamt 325 Episoden. Für Fans dürfte die Tatsache, dass die Serie angesichts der vielen Folgen noch lange wiederholt werden kann, ein kleiner Wermutstropfen sein. Für Sat.1 dürfte das Aus inzwischen vergleichsweise verschmerzbar sein, schließlich befanden sich die Quoten der Serie in der Vergangenheit im Sinkflug.

Zwei Tage vor der Free-TV-Ausstrahlung wird die finale Staffel von "Criminal Minds" bereits beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions zu sehen sein. Dort laufen die Folgen ab dem 7. April jeweils dienstags um 21:00 Uhr - ebenfalls nach "Lincoln Rhyme".

