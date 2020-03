Mockridge macht tägliche Live-Show im Sat.1-Vorabend

© Sat.1/Boris Breuer

Das Coronavirus macht's möglich: Von der kommenden Woche an wird Luke Mockridge auf unbestimmte Zeit täglich aus einem improvisierten Studio in den eigenen vier Wänden auf Sendung gehen. Sat.1 wird dafür kurzerhand sein Programm umbauen.



Für eine regelmäßige Late-Night-Show fehlte Luke Mockridge in der Vergangenheit die Zeit, doch ausgerechnet die Corona-Krise sorgt jetzt dafür, dass der Entertainer täglich auf Sendung gehen wird. Überraschend hat Sat.1 angekündigt, ab Montag täglich um 18:00 Uhr die interaktive Show "Luke, allein zuhaus" ausstrahlen zu wollen. Diese wird von Brainpool TV in Zusammenarbeit mit Lucky Pics produziert. "Wenn Deutschland zuhause bleibt, bleibt Luke Mockridge auch zuhause. Live. Ohne Publikum. Aber mit laufenden Kameras", heißt es in der Beschreibung.





"Vielleicht schaffen wir es, das deutsche Pendant zum italienischen Balkon zu werden", hofft Luke Mockridge. "Ein bisschen Happy-Go-Lucky-live-Gefühl mit Musik, Talk, Schalten um die Welt und die Herausforderung, nicht nur jeden Tag zu senden, sondern irgendwie gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen." Von seiner Couch aus will Mockridge zeigen, was Menschen machen, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt, und wie Promis mit der Quarantäne umgehen.

© Sat.1/Martin Saumweber

Gesendet werde aus einem "kleinen, improvisierten und deshalb genau dem richtigen Studio". Die ursprünglich geplante Ausstrahlung der neuen Crime-Dokus "Richter und Sindera" und "Grünberg und Kuhnt" muss im Gegenzug weichen und soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Sonderprogrammierung zu Ende gegangen ist. Wann das sein wird, weiß auch Luke Mockridge nicht. Er sagt: "Ich mach's, solang man mich lässt!"

