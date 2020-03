HR trauert um früheren Fernsehkulturchef Jürgen Kritz

© hr

Über Jahrzehnte hinweg war Jürgen Kritz für den HR tätig, nun ist der Journalist und passionierte Filmkritiker im Alter von 77 Jahren gestorben. In den 90er Jahren präsentierte er in "Das Letzte" regelmäßig Gedichte und philosophische Gedanken zum Sendeschluss.



20.03.2020 - 14:17 Uhr von Alexander Krei 20.03.2020 - 14:17 Uhr

Der Hessische Rundfunk trauer um Jürgen Kritz: Der frühere Leiter der Hauptabteilung "Fernsehen Bildung und Kultur" ist am vergangenen Samstag im Alter von 77 Jahren in Frankfurt am Main verstorben. Nach seinem Studium arbeitete Kritz zunächst für verschiedene Zeitungen und kam schließlich über ein Praktikum zum HR. Unter anderem arbeitete er für das 1967 aus der Taufe gehobene ARD-Kulturmagazin "Titel, Thesen, Temperamente".





1971 folgte die Festanstellung als Redakteur im hr. Dort leitete Kritz zunächst das Resort "Film und Theater", moderierte das "Filmmagazin" und später die Reihe "Kinostarts". In den 1990er Jahren begleitete er zudem in "Das Letzte" die Zuschauer des HR Fernsehens mit Gedichten und philosophischen Gedanken zum Programmschluss in die Nacht. 1993 übernahm Kritz den neu strukturierten und breit gefächerten Bereich "Fernsehen Bildung und Kultur", den er dann bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 leitete.



"Jürgen Kritz hat über viele Jahre die Kulturberichterstattung im hr entscheidend geprägt", sagte HR-Intendant Manfred Krupp. "Sein Publikum vertraute seinem Urteil. Seine Kompetenz, seine Freundlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen auch mit leisen und oft auch philosophischen Tönen zu begeistern, waren beispielhaft."

