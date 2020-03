Netflix verschiebt Serie "Biohackers" auf unbestimmte Zeit

© Netflix

Eigentlich sollte am 30. April die neue deutsche Netflix-Serie "Biohackers" starten, doch der Streamingdienst hat die Serie vorerst aus der Planung genommen. Im Gespräch mit DWDL.de erklärt Netflix: Szenen der Serie könnten falsch verstanden werden.



Erst vor zwei Wochen hatte der Streamingdienst den Start der nächsten deutschen Netflix-Serie für den 30. April terminiert. "Biohackers" ist eine sechsteilige Produktion der Claussen+Putz Filmproduktions GmbH aus der Feder von Christian Ditter, der auch als Showrunner und Regisseur agierte.

Die Serie mit Jessica Schwarz (“D​as perfekte Geheimnis”, “Narziss und Goldmund”​) und Newcomerin Luna Wedler (“​Das schönste Mädchen der Welt”, “Dem Horizont so nah”​) in den Hauptrollen ist laut Netflix eine "Geschichte von Freundschaft, Liebe und Rache an einer deutschen Universität vor dem Hintergrund revolutionärer Biohacking-Technologie und seiner ethischen Implikationen."Doch die Serie wird nicht wie geplant starten. "Aufgrund der anhaltenden Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, 'Biohackers' auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", bestätigt ein Netflix-Sprecher im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.



Netflix hat entschieden: Es ist nicht die richtige Zeit für den Start von "Biohackers"

Näheres zu den Gründen führt Netflix selbst dazu nicht aus. Es geht nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de - ohne zu viel der Story der Serie zu verraten - offenbar um einige Szenen, darunter auch gleich die erste Szene der ersten Folge von "Biohackers", die vor dem Hintergrund des Corona-Virus verstören könnten.

Alle Beteiligten an der Produktion wurden bereits von Netflix über die Entscheidung informiert. Es dürfte die erste Netflix-Serie sein, die wieder aus der Planung genommen wird. Ein Netflix-Sprecher betont, dass in diesem Fall Corporate Responsibility vor den wirtschaftlichen Interessen stehe und man mit der gelungenen fiktionalen Produktion nicht Gefahr laufen möchte, in der aktuellen Situation negative Assoziationen bei den Zuschauern zu erzeugen.



Ein neuer Starttermin wurde vorerst nicht bekanntgegeben, da auch dies wie so viele andere Entscheidungen derzeit maßgeblich von der Dauer der aktuellen Corona-Krise abhängt. Auch ohne die Serie von Christian Ditter gibt es demnächst jedoch neue deutschsprachige Produktionen bei Netflix: Schon am Montag startet die Serie “Freud”, die Mini-Serie "Unorthodox" von Anna Winger folgt am Donnerstag und am 17. April die Satire "Betonrausch".

