Bertelsmann darf Random House komplett übernehmen

Der deutsche Medienkonzern Bertelsmann hat von der Europäischen Kommission grünes Licht für eine Komplett-Übernahme von Penguin Random House erhalten. Bereits Ende 2019 hatte man die Übernahme der restlichen Anteile angekündigt.



21.03.2020 - 10:10 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2020 - 10:10 Uhr

Kurz vor Weihnachten hat Bertelsmann angekündigt, auch die restlichen Anteile am Verlag Penguin Random House übernehmen zu wollen (DWDL.de berichtete). Schon bislang hielt man ja 75 Prozent am Unternehmen. Wie das Branchenmagazin "new business" nun berichtet, hat Bertelsmann von der Europäischen Kommission grünes Licht für die Übernahme erhalten. Die Kommission erwartet offenbar keine nennenswerten Auswirkungen auf den Wettbewerb, hielt Bertelsmann doch ohnehin schon einen Großteil der Anteile.

Bertelsmann übernimmt die restlichen 25 Prozent an Penguin Random House von Mitgesellschafter Pearson. Dafür legt das deutsche Medienunternehmen 675 Millionen US-Dollar auf den Tisch. "Das Buchgeschäft gehört zur Identität von Bertelsmann. Für uns und unsere Aktionäre ist die Transaktion wirtschaftlich attraktiv, da sich der Anteil der Bertelsmann-Aktionäre am Konzernergebnis um mehr als 70 Millionen Euro jährlich erhöhen wird", erklärte Bertelsmann-CEO Thomas Rabe im Dezember zur geplanten Übernahme.

