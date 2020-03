ZDF: Kerner ersetzt Nebel, "große Clans" müssen warten

© ZDF/Frank W. Hempel

Nachdem das ZDF "Willkommen bei Carmen Nebel" abgesagt hat, setzt das ZDF Ende April auf "Da kommst du nie drauf". Und weil die Info-Programme ganz auf Corona ausgerichtet werden, muss die Reihe "Die großen Clans" warten



23.03.2020 - 17:15 Uhr von Uwe Mantel 23.03.2020 - 17:15 Uhr

Nachdem das ZDF aus naheliegenden Gründen die eigentlich für den 25. April geplante Liveshow von "Willkommen bei Carmen Nebel" abgesagt hat, hat man nun einen Ersatz aufgetan: Auf dem Sendeplatz zeigt das ZDF eine schon produzierte Ausgabe der Show "Da kommst du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner.

Unterdessen gibt's auch Verschiebungen auf dem "ZDFzeit"-Sendeplatz. Eigentlich sollte dort am Dienstagabend in dieser Woche die Reihe "Die großen Clans" fortgesetzt werden, auf dem Plan stand die "4711-Story". Diese wird nun aber auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben, stattdessen steht "Stresstest Corona- Wie die Krise Deutschland verändert" auf dem Programm. Um 22:15 Uhr beschäftigt sich auch Harald Lesch in einer Sonderausgabe von "Leschs Kosmos" der wissenschafltichen Seite zum Corona-Virus zu widmen.

Auch am Mittwoch geht's in den Info-Formaten ums alles beherrschende Thema, in einer Spezialausgabe des "Auslandsjournals" steht "Corona global - wie das Virus die Welt verändert" auf dem Programm, ehe sich "ZDFzoom" mit dem "Corona-Effekt" und der Frage, wie das Virus die Gesellschaft verändert, beschäftigt.

Teilen