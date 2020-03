Sebastian Pufpaff macht tägliche Satire-Show bei 3sat

© ZDF/Marcel Behnke

Kurz bevor die "Tagesschau" allabendlich die neuesten Meldungen in Sachen Corona zusammenfasst, bemüht sich bei 3sat künftig montags bis freitags Sebastian Pufpaff um eine "satirisch-optimistische Einordnung des Tagesgeschehens"



24.03.2020 - 08:13 Uhr von Uwe Mantel 24.03.2020 - 08:13 Uhr

Ein bisschen Optimismus und Heiterkeit kann uns in diesen für alle schweren Tagen nicht schaden - dachte man sich auch bei 3sat und will künftig genau dafür mit einer neuen werktäglichen Satire-Show mit Sebastian Pufpaff sorgen. Der Satiriker meldet sich künftig montags bis freitags um 19:50 Uhr mit dem gut sieben-minütigen Format "Noch nicht Schicht" aus dem Home-Office, die erste Ausgabe wird am morgigen Mittwoch zu sehen sein.

"'Noch nicht Schicht!' ist nicht einfach eine Show, sondern eine Einstellung", sagt Sebastian Pufpaff. "Wir kommentieren Tagesaktuelles mit Witz und Satire und versuchen, durch Leichtigkeit Optimismus zu verbreiten." Mit einer "satirisch-optimistischen Aufarbeitung des Tagesgeschehens" wolle er eine Alternative zu Angststatistiken, Verschwörungstheorien und Defätismus bieten.

Auch diese Sendung muss dabei Corona-bedingt natürlich unter besonderen Bedingungen produziert werden: Sebastian Pufpaff nimmt sich in seinem Wohnzimmer selbst auf, der Regisseur ist zugeschaltet, die fertige Sendung nimmt die zuständige ZDF-Redaktion zu Hause ab und bringt sie dann auf Sendung.

