DMAX startet Richard Hammond-Format "Big" im Mai

Der aus Formaten wie "Top Gear" und "The Grand Tour" bekannte Richard Hammond ist ab Anfang Mai bei DMAX im neuen Format "Big - Größer geht's nicht" zu sehen. Darin geht's um Großes - von Mega-Fabriken bis riesigen Flugmaschinen



24.03.2020 - 12:17 Uhr von Uwe Mantel 24.03.2020 - 12:17 Uhr

DMAX hat einen Sendetermin für das im vergangenen Jahr von Discovery in Aussicht gestellte Format "Big - Größer geht's nicht" mit dem unter anderem aus "Top Gear" und "The Grand Tour" Richard Hammond gefunden. Die neuen Folgen des Formats werden ab dem 7. Mai immer donnerstags um 22:15 Uhr zu sehen sein. Hammond beschäftigt sich in der Sendung mit technischen Superlativen und bereiste dafür die größten und beeindruckendsten Anlagen und Maschinerien in aller Welt.

Dazu gehört auch das VW-Werk in Wolfsburg, in dem alle 16 Sekunden ein neues Fahrzeug vom Band läuft - wenn es nicht gerade Corona-bedingt still steht. Doch seit der Gründung 1945 wurden dort bereits über 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Thematisiert wird es direkt in der ersten Ausgabe. In den Wochen danach sind beispielsweise das 75 Meter lange Flugzeug C-5M Super Galaxy oder das Fußballstadion in London dran.

