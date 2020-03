Sat.1 schiebt "Big Brother" zu Ostern in den späten Abend

© Sat.1

Weil Sat.1 zu Ostern auf ein Feiertagsprogramm setzt, gibt es freitags und montags keine Tageszusammenfassung von "Big Brother" am Vorabend. Die Fans des Formats bekommen trotzdem eine Sendung, die läuft aber deutlich später. Auch die Liveshow muss nach hinten weichen.



24.03.2020 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2020 - 15:27 Uhr

Rund um Ostern müssen sich die Fans von "Big Brother" auf einige Veränderungen einstellen. So wird es am Karfreitag, den 10. April, zwar eine Tageszusammenfassung geben, die wird aber nicht wie sonst am Vorabend zu sehen sein. Dort setzt Sat.1 lieber auf die Wiederholung von "Harry Potter und der Feuerkelch". Zu sehen gibt es "Big Brother" deshalb erst am späten Abend ab 22:50 Uhr. Zuvor zeigt Sat.1 zur besten Sendezeit "Fack Ju Göhte 3" - ein guter Vorlauf dürfte dem großen Bruder also garantiert sein.

Am Ostermontag sind dann sowohl die Tageszusammenfassung als auch die Liveshow von den Feiertags-Änderungen betroffen. So wird die Liveshow nicht wie gewohnt ab 20:15 Uhr starten, sondern erst um 22:10 Uhr. Die Sendung dauert dann voraussichtlich bis Mitternacht. Die Tageszusammenfassung sehen interessierte Zuschauer dann nicht etwa direkt im Anschluss an die Liveshow, sondern in der Nacht gegen 3:30 Uhr. Das hat Sat.1 gegenüber DWDL.de bestätigt.

Beide Tageszusammenfassungen sind wie gehabt nach der Ausstrahlung auch in der Sat.1-Mediathek sowie bei Joyn abrufbar. Nicht mehr mit dabei sein wird dann übrigens der ehemalige "DSDS"-Teilnehmer Menowin Fröhlich, der zuletzt vom Sender ins Haus geschickt worden war, um die Quoten zu steigern. Er hat das Haus am Montagabend freiwillig verlassen.

Und auch die Quoten liegen weiterhin auf einem sehr enttäuschenden Niveau. Daran hat auch die Tatsache nichts geändert, dass die Bewohner mittlerweile über das Coronavirus und seine Auswirkungen informiert wurden. Die Tageszusammenfassung am Montag erreichte lediglich 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Liveshow holte in der Primetime schließlich 6,2 Prozent. Mit beiden Werten können Sat.1 und EndemolShine nicht zufrieden sein.

