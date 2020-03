Krankheitsfall in der Familie: Kelly bei "Let’s Dance" raus

© TVNow/Stefan Gregorowius

Schon an der letzten "Let’s Dance"-Sendung konnte John Kelly wegen eines Krankheitsfalls in der Familie nicht teilnehmen. Nun ist klar, dass er gar nicht mehr zur Show zurückkehren wird. RTL hat aber bereits Ersatz gefunden.



24.03.2020 - 15:43 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2020 - 15:43 Uhr

John Kelly wird nicht mehr in der aktuellen Staffel von "Let’s Dance" tanzen, das hat der Sender mittlerweile bestätigt. Der Sänger war bereits bei der vergangenen Ausgabe am Freitag wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie nicht mit dabei. Nun das endgültige Aus: Wegen des Krankheitsfalls sowie der "schwierigsten Verhältnisse im spanischen Heimatort von John Kelly" werde er nicht mehr zu "Let’s Dance" zurückkehren, berichtet RTL.de.

Wie in solchen Fällen üblich wird es auch in Corona-Zeiten Ersatz geben - und den hat man bei RTL auch schon gefunden. Statt Kelly und seiner Tanzpartnerin Regina Luca werden die in der letzten Woche ausgeschiedenen Loiza Lamers und Andrzej Cibis nachrücken. Die nächste Ausgabe von "Let’s Dance" findet wie geplant am Freitag statt. Weil RTL kurzfristig aber die "Quarantäne-WG" mit Günther Jauch, Oliver Pocher und Thomas Gottschalk ins Programm genommen hat, startet die Tanzshow dann erst um 21:15 Uhr.

