Sprecherin Cordelia Wagner verlässt Ad Alliance

Nach immerhin 15 Jahren verlässt Pressesprecherin Cordelia Wagner den Werbevermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, wie sie am Mittwoch mitteilt. Ihre Nachfolge beim Unternehmen ist mit einem Neuzugang bereits geregelt.



25.03.2020 - 15:06 Uhr von Thomas Lückerath 25.03.2020 - 15:06 Uhr

"Ich stürze mich nach einer Auszeit in ein neues Abenteuer – nicht fern der Branche", sagt Cordelia Wagner am Mittwoch zu ihren Plänen für die Zeit nach IP Deutschland. Ein Webauftritt in Vorbereitung lässt auf eine Selbstständigkeit schließen. Wagner war seit 2005 bei der Mediengruppe RTL Deutschland tätig und verantwortete seit Jahren die Kommunikation des Werbevermarkters IP Deutschland, der seit vergangenem Jahr als Ad Alliance im Markt auftritt.

Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland, erklärt zu ihrem Abschied: Ich danke Cordelia ausdrücklich für ihren langjährigen Einsatz und ihr Engagement bei der Kommunikations-Arbeit für die diversen Vermarktungsthemen unseres Hauses. Auch die Kommunikation für den starken Vermarktungs-Verbund der Ad Alliance hat sie wesentlich mit aufgebaut. Für Ihre Zukunftspläne wünsche ich ihr beruflich und privat viel Erfolg."Es ist ein Abschied, der sich schon länger angekündigt hatte.Die Steuerung der Kommunikation sämtlicher Vermarktungsaktivitäten der Ad Alliance liegt seit 1. Februar bereits bei Kerstin Jaumann, neue Leiterin Unternehmenskommunikation der Mediengruppe RTL Deutschland. Die gelernte Wirtschaftsjournalistin verantwortete bis Mitte 2019 die Gesamtkommunikation der Handelsblatt Media Group und war Anfang des Jahres zur Mediengruppe RTL gewechselt. Sie berichtet direkt an Christian Körner.