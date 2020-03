"Homies": ZDFneo will für Lacher in Corona-Zeiten sorgen

© obs/ZDFneo/Daniel Dittus

Auch ZDFneo bringt nun kurzfristig ein neues Format für die Corona-Zeiten an den Start. Moritz Neumeier und Till Reiners wollen mit der Comedyshow "Homies" gute Laune verbreiten. Beide melden sich aus ihren eigenen vier Wänden.



25.03.2020 - 15:33 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2020 - 15:33 Uhr

Neue Shows für die Corona-Zeiten schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden - und auch ZDFneo bringt nun eine eigene Idee auf den Bildschirm. Moritz Neumeier und Till Reiners sollen künftig in der Comedyshow "Homies" für gute Laune sorgen. "Ihre kreativen Ideen, Stand-ups und mal mehr, mal weniger ernst gemeinten Ratschläge bieten einen positiven Blick auf die Lage. Moritz und Till fangen das aktuelle Lebensgefühl ein und stärken gemeinsam mit ihren Gästen das 'Wir-Gefühl'. Nach dem Motto: alleine, aber doch zusammen", beschreibt ZDFneo die Sendung.

Weil derzeit bekanntlich Kontaktvermeidung oberstes Gebot ist, treffen sich die beiden nicht in einem klassischen Studio, sondern melden sich aus ihrem jeweiligen Heim -Till Reiners aus seinen eigenen vier Wänden in Berlin, Moritz Neumeier aus seinem Haus mit Garten auf dem Bremer Land. Comedians und Künstler aus ganz Deutschland werden per Livestream zugeschaltet. Ebenso wie das Publikum: 50 Zuschauerinnen und Zuschauer können per Livestream nämlich schon das Geschehen bei der Aufzeichnung beobachten.

Premiere feiert "Homies" bei ZDFneo am kommenden Dienstag um 22:15 Uhr, danach geht's zunächst sechs Mal im wöchentlichen Rhythmus weiter. In der Mediathek steht die aktuelle Ausgabe immer bereits vorab um 18 Uhr zur Verfügung. Zudem werden auch außerhalb dieser Sendungen regelmäßig Clips in der ZDFmediathek und auf dem YouTube-Channel ZDFcomedy veröffentlicht. Hier geht's schon diesen Freitag los. Produziert wird "Homies" von Turbokultur, Martin Danisch und David Hadda sind die verantwortlichen Produzenten. Die ZDF-Redakteure sind Nicole Sprenger und Christian Kleinau, Sebastian Flohr koordiniert für ZDFneo.

