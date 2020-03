"All you need is love": MDR mit Spontan-Show am Samstag

© MDR/DWDL

Das MDR Fernsehen wird zum kommenden Samstag sein Programm noch einmal ändern. "Voss & Team" und andere Formate müssen ihren Platz zugunsten von "All you need is love", einer Live-Show rund um die Liebe, räumen.



26.03.2020 - 13:03 Uhr von Kevin Hennings 26.03.2020 - 13:03 Uhr

Weil Zusammenhalt, positives Denken und Liebe derzeit wichtige Attribute sind, die einen nicht vergessen lassen, dass es auch ein Leben nach der Corona-Krise geben wird, möchte das MDR Fernsehen in der aktuellen Situation Kraft spenden. Eigentlich hätte der öffentlich-rechtliche Sender am kommenden Samstag ab 20:15 Uhr die "Schlagerparty mit Ross Antony" zeigen wollen. Nun wird jedoch von 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr die Live-Sendung "All you need is love" ins Programm genommen. Als Gastgeber führen Sarah von Neuburg und Peter Heller durch die interaktive Show.

Darin sollen Schauspielerinnen und Schauspieler wie Anna Thalbach oder Charles Brauer sowie Musikerinnen und Musiker wie Michael Schulte oder Jeannette Biedermann per Videoschalte beispielsweise Liebesgedichte vorlesen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Auch Zuschauer sollen teilnehmen können, beispielsweise per WhatsApp. Dort können sie ihre eigenen Liebesgeschichten, Fotos oder einfach Liebesgrüße an die Menschen schicken, die sie momentan nicht sehen können. Obendrauf möchten die Musikstars live und akustisch ihre liebsten Liebessongs zum Beste geben.

MDR-Jump-Moderatorin Sarah von Neuburg wird außerdem einen Streifzug durch die Geschichte der internationalen Popmusik vornehmen und gemeinsam mit ihren virtuellen Gästen verschiedene Love-Songs aller Zeiten präsentieren. Vermeintlicher Höhepunkt der Sendung wird der möglicherweise größte virtuelle Chor Deutschlands sein. Einen ganzen Tag lang ruft der MDR Jump sein Publikum dazu auf, gemeinsam mit Michael Schulte oder Jeannette Biedermann via Video den Beatles-Hit "All you need is love" direkt in der Sendung zu singen. Ab sofort kann man dabei mitmachen.

