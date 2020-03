Gruner + Jahr verschenkt E-Paper von 40 Magazinen

© G+J

Gruner + Jahr stellt in der Corona-Krise die E-Paper aktueller Ausgaben von 40 Magazinen sowie die kostenpflichtigen Online-Inhalte nach einer Registrierung kostenfrei zur Verfügung. Die Aktion läuft zunächst bis Ende April



27.03.2020 - 08:27 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2020 - 08:27 Uhr

Die E-Paper von Magazinen wie dem "Stern", "Geo", "P.M.", "Capital", "11 Freunde", "Brigitte", "Barbara", "Gala", "Eltern" oder "GEOlino" sind vorübergehend kostenfrei zu haben, ebenso der Zugang zu den Apps und Online-Bezahlangeboten "Stern Plus", "Stern Crime Plus" und "Geo Epoche Plus". Der Verlagshaus Gruner + Jahr stellt insgesamt 40 Magazine online kostenfrei bereit. Nötig ist dafür lediglich die Registrierung mit einer Mail-Adresse und die Anforderung der Freischaltung der jeweiligen "Themenwelt" - wobei nacheinander auch alle Themenwelten ausgewählt werden können.

Gruner + Jahr möchte mit der Aktion den Deutschen Zeitvertreib für die Zeit zuhause bieten - und sie damit auch zur Einhaltung der Kontakt-Vermeidungsregeln animieren. "'Wer sich schützt, hilft auch anderen. Bleiben wir also zuhause.' Wir als Verlagshaus möchten diesen landesweiten Appell unterstützen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen." Dass man den ein oder anderen Leser so auf die Angebote des Verlags aufmerksam machen kann und vielleicht auch längerfristig als zahlenden Leser gewinnen könnte, wäre der erhoffte positive Nebeneffekt. Die Aktion ist befristet bis zum 30. April, anfordern kann man die E-Paper unter https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause.

